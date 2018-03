"En Salamanca tocamos a 4.000 habitantes por endoscopista más que en Valladolid y Zamora"

La reciente modificación de las plantillas orgánicas del Hospital de Salamanca no ha traído refuerzos para el servicio de Digestivo. "Tenemos 16 especialistas, que es la misma cifra que hace dos años. Dentro de lo que cabe no estamos del todo mal, pero la plantilla da de sí lo que puede", expresa Antonio Rodríguez.

El endoscopista compara la dimensión de las plantillas del resto de centros de la Comunidad y destaca que "Valladolid y Zamora tienen unos 17.000 habitantes por cada especialista. En el otro extremo están Soria y León, que asumen a 22.000 habitantes por cada especialista de Digestivo. Nosotros estamos en una zona media con 20.800, pero ya son casi 4.000 más que otros hospitales. Desconozco las razones para aumentar a unos y dejar como están a otros", se pregunta Antonio Rodríguez, que destaca la importancia del envejecimiento poblacional. "Puede que tengamos un número de especialistas adecuado para Marbella o Almería, que tienen una población más joven. Pero no es comparable con una ciudad con la edad media de Salamanca. Nuestra actividad crece porque la ciudad envejece, pero es un envejecimiento con calidad".

Del mismo modo que Rodríguez entiende que se deberían dimensionar más la plantilla del servicio, sugiere a la Consejería que apueste por centralizar la tecnología más avanzada: "No se debe hacer de todo y en todas partes. Esto debe tender hacia la medicina altamente tecnificada y cualificada, pero no se puede montar infraestructura avanzada y especialistas formados en todas partes. La Junta debería decir, por ejemplo, en Valladolid se hará páncreas, en Salamanca la disección submucosa, en León el POEM... Centralizar es bueno para coger experiencia", y ejemplifica: "El que mejor zapatos realiza es el que hace muchos".

En esta línea de coherencia con el gasto, Rodríguez ha obligado a los integrantes del servicio a conocer el precio de cada material desechable con el que trabajan. "Estamos trabajando con el dinero de todos y es importante que sepamos lo que cuesta cada pinza, y que si se puede usar una, mejor que dos".