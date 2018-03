"Los partidos evitarán su imputación con un plan de prevención de delitos"

La reforma legislativa que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas afecta y mucho a partidos políticos y sindicatos. Un buen plan de prevención de delitos penales puede evitar, como ha sucedido en el caso del PP, que una formación política o sindical acabe imputada en los tribunales, según señaló este viernes Antonio Jiménez, director de la Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Legal (AECCAL) durante el II Congreso Coemfor 2018.

"A un partido político o a un sindicato no le interesa, ni a nivel reputacional ni económico, que alguien de su organización, y valiéndose del nombre de la misma, cometa delitos de financiación irregular o desvío de fondos. Por este motivo deberían contar con un plan de prevención de delitos muy eficaz que una la función del ´compliance´ de la esfera mercantil y los principios de transparencia y buen gobierno de la esfera pública", asegura Antonio Jiménez.

El director de AECCAL y del Instituto Superior de Derecho y Empresa (ENSAL) afirma que ya hay partidos y sindicatos que se han planteado elaborar estos planes para evitar "verse perjudicados por conductas de particulares que pertenecen a su organización". De esta manera la responsabilidad recaería en la persona que ha cometido el delito y no en la organización.

En la jornada de este viernes se volvió a hablar de la importancia de la figura del ´compliance´ en las empresas de la mano de Julio Ballesteros, experto en este ámbito y en criminalidad empresarial. Recuerda que la responsabilidad penal de las persona jurídicas es complementaria a la de las personas físicas. "No debemos pensar que la figura del ´compliance´ es un tema de grandes empresas y organizaciones. Las pequeñas compañías también deben tener su plan de prevención de delitos aunque sea de menor calado", asegura. Ballesteros lanza un aviso a navegantes. "El ´compliance´ va a ser una suerte de bula papal para la impunidad de la gran empresa y, sin embargo, el pequeño empresario no se va a poder beneficiar de ella si no da este paso", afirma.

El experto en responsabilidad penal de las personas jurídicas y ´compliance´ asegura que ya hay sentencias condenatorias contra empresas y alerta de que las pequeñas compañías aún no tienen conciencia de la relevancia de este cambio legislativo. "No han visto los problemas de cerca y el pequeño empresario hasta que no tiene a los fiscales o la policía llamando a su puerta no cree que esto sea una prioridad. Y sí lo es porque ya hay sentencias condenatorias en audiencias provinciales contra pequeñas empresas de diversa naturaleza. No son grandes bancos los que están siendo condenados. Es un tema que viene para quedarse", recuerda Julio Ballesteros.