"La fórmula del éxito: negocio en internet, local y muy específico"

¿Un negocio con sede física o virtual? Esa es la pregunta que se hacen muchos emprendedores cuando quieren dar el paso de montar su propia empresa. Óscar Rodríguez, uno de los mayores expertos en marketing digital del panorama nacional, lo tiene claro. "Sin ninguna duda hay montar tu propio negocio en internet. Además, recomiendo que no sea generalista, sino muy específica. De nicho. Los temas locales y las temáticas de nicho siempre funcionan", asegura Rodríguez, que este miércoles ofreció una ´masterclass´ en la primera jornada del II Congreso Coemfor 2018 que se celebra hasta el sábado en centro municipal Julián Sánchez "El Charro".

El consultor, que ha trabajado con empresas como Mediaset España y Famosa, entre otras, asegura que para encontrar un nicho es necesario usar herramientas "que localizan lo que se está buscando en internet en España, en Salamanca o en el lugar que se quiera". Una de las más poderosas es Google Trends.

Para que un empresario o emprendedor se inicie en el marketing digital, Rodríguez recomienda ante todo formación. "Es muy importante una formación básica para ponerse a andar. Cuando te metes en este mundo tienes que conocer bien este modelo. Para dar el primer paso hay que sacarse el carné, por así decirlo. Es terriblemente importante. Además es un dinero muy bien pagado porque luego va a volver seguro", asevera.

Otra de las dudas que tienen las personas que quieren montar un negocio o las que ya tienen una empresa consolidada es cómo tienen que manejarse en las redes sociales. Óscar Rodríguez aconseja centrarse solo en aquellas donde esté el posible cliente. "No hay que estar en todas las redes sociales. En este caso el tener más, no es mejor. Tenemos la costumbre de montar un negocio y abrir cuenta en todas las redes. No se trata de eso, sino de preguntarse dónde puedes tener una conversación con el usuario potencial de tu negocio. Además, en este ámbito calificamos a cada red social que se abre como un ´hijo tonto´ al que hay que darle de comer, actualizar...". También insistió en que se deben controlar la repercusión que tiene cada publicación en redes sociales y el público que llega a la página web del negocio en cuestión.

Y como no podía ser de otra manera, Óscar Rodríguez también tocó el papel que los medios de comunicación juegan en todo esto y cómo el "partido" de la publicidad y el de la información ya casi se juega por entero en internet. "Los medios de comunicación tradicionales solo tienen posibilidades en nichos específicos. En un ámbito generalista creo que no. Está claro que tienen que dar el salto al ámbito digital y allí deben tener una comunidad muy clara a la que van dirigidos", asegura. El experto en marketing digital reconoce que el papel "no tiene sentido" y, durante su charla, recordó aquellas palabras del presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, en las que aseguró que si volvería a abrir El País, lo haría como un periódico digital.

"Para el periodista no supone una adaptación tan difícil porque ya tienen las herramientas para conectar con el usuario y saben los contenidos que interesan. De hecho en el futuro no se va a hablar tanto de medios de comunicación, sino de marcas periodísticas que siguen nichos", afirma Óscar Rodríguez.