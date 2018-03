3.000 personas se movilizan en la Plaza Mayor en el Día Internacional de la Mujer

Tres mil personas se han movilizado este jueves en la Plaza Mayor con motivo del Día Internacional de la Mujer. Si a primera hora de la mañana el protagonismo era para los universitarios que protagonizaron una cacerolada en el interior del Rectorado, a las doce de la mañana cerca de 3.000 personas se han concentrado en la Plaza Mayor animando a participar en la huelga feminista. A pesar de que los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han defendido su postura de "unidad", los colectivos feministas han reivindicado en la Plaza Mayor la necesidad de que el paro se prolongará durante 24 horas. Entre los cánticos se ha podido escuchar "Huelga feminista",, "Vosotros sois manada, nosotros multitud" o contra la violencia machista "Que no, que no, que no tenemos miedo".