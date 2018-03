Silvia Congost: "La dependencia emocional es como una adicción"

La psicóloga y escritora Silvia Congost, autora de varios libros sobre las relaciones amorosas como "Si duele, no es amor", imparte además conferencias por toda España para tratar de identificar cuándo una relación es tóxica. Por ello, estará hoy en el Casino de Salamanca a las 20:00 horas para tratar la dependencia emocional y cómo salir de ella.

-¿Cómo decidiste especializarte en este ámbito?

-Por aquel entonces, yo ya era psicóloga y me enamoré de una persona que era fantástica, pero no buscábamos lo mismo. Me fui enganchando hasta el punto de darme cuenta de que había quedado atrapada. Me sentía incapaz de alejarme de él. Entonces me di cuenta de que tenía un problema y descubrí que existía la dependencia emocional.

-¿Qué es la dependencia emocional?

-Es como una adicción que podemos tener a cualquier sustancia, pero a otra persona. Busqué formaciones y cursos para poder encontrar las herramientas que me ayudaran, me liberé y entonces decidí crear mi propia metodología porque me di cuenta de que había muchísimas personas que sufrían lo mismo.

-¿Qué siente una persona dependiente?

-La relación no le hace feliz, no es lo que quiere, pero no puede dejarlo. Se sienten incapaces de cortar la relación en los casos en los que todos tendríamos que hacerlo. Cuando no hay amor por parte de uno de los dos, cuando se alejan de ellos mismos para adaptarse al otro, o cuando hay maltrato psicológico o físico.

-¿Puede haber una relación sana con dependencia?

-No, cuando hay dependencia necesitamos a la persona, pero no nos gusta como es y queremos que cambie. Pero si ya no hay amor no tiene ningún sentido que continuemos. El amor no se elige y cuando identificamos que hay dependencia tenemos que asumir que la relación solo nos va a ir destrozando cada vez más.

- ¿Cómo afectan las redes sociales en estos casos?

- No ayudan mucho. Es muy complicado, porque vemos ´me gusta´ a otras personas o los seguidores. Hay un control continuo y recibimos información constantemente, por lo que la obsesión sigue alimentándose, y eso destruye bastante. Es una adicción y para curarte o salir de ella, tienes que tener contacto cero con esa persona, al igual que si tuvieses alcoholismo, tendrías que dejar de beber.

- ¿Es bueno buscar ayuda en familiares o amigos?

- El tema de los amigos es muy interesante, porque nos escuchan y nos dan consejo, pero podemos recaer. Es entonces cuando sentimos que les hemos defraudado y esto puede llevar a quedarnos solos. No siempre tienen la capacidad para sacarnos de ahí, por lo hay veces que es necesario un trabajo terapéutico, para que a nivel emocional haya un cambio en nosotros.

- ¿Los libros especializados ayudan?

- Este es el objetivo de mis libros. Hay personas que leyéndolos tienen suficiente, les ayuda a tomar consciencia, siguen las pautas y salen. Por ejemplo, "Quien te quiere, no te hará llorar" es como un manual para intentar identificar estos casos.

- ¿Los jóvenes también tienen estos problemas?

- Trabajamos con adolescentes siempre que sea por voluntad propia, es clave para el éxito. Hacen cambios muy bonitos, y merece mucho la pena porque se llevan un aprendizaje para siempre, ahora que parece haber un retroceso en cuanto al control.

- ¿Qué tipo de sesiones realizas?

- Son individuales, pero también grupales. Se trata de ganar autoestima y superar la dependencia porque son muy transformadores. Cuando uno cuando vive esto se siente aislado, y al encontrar otras personas con las mismas vivencias se crea una unión muy fuerte. Además trabajamos por Skype y funciona igual de bien.

- Por último, ¿Qué tipo de amor es el bueno, el sano?

- El amor que está basado en la bondad, la compasión y en el que hay deseo de compartir con la otra persona. Siempre que una persona sufre en una relación ve que falta alguno de estos tres pilares.