Los especialistas del Hospital no ven factible recibir el trasplante de pulmón en Salamanca

La posibilidad de que Salamanca reciba un programa de trasplante de pulmón se interpreta como "una opción inviable" por parte de los especialistas del Hospital de Salamanca, que vaticinan que "se recibirían muy pocos casos".

El nuevo coordinador regional de trasplantes, Pablo Ucio, afirmó el pasado mes en este diario que se había marcado el reto de que Castilla y León pudiera practicar el trasplante de pulmón que actualmente se hace fuera de la Comunidad, y previo pago. "Es un proyecto que tengo. Es factible porque tenemos dos servicios de Cirugía Torácica con experiencia como los del Clínico de Salamanca y el de Valladolid. Los dos hospitales tienen suficiente experiencia en trasplante de órganos como para crear un programa nuevo. Lo que hay que analizar es si realmente va a ser eficaz: si los gastos se pueden asumir y, sobre todo, si va a nutrirse de un número de enfermos suficientes para que se haga con una cierta experiencia", expresaba.

El propio Ucio dejaba claro que la clave para desarrollar un programa de trasplante pulmonar no sería el dinero, sino la eficacia: que haya pacientes como para asegurar un mínimo lógico de intervenciones. Este es el factor que desalienta en Salamanca. El coordinador de trasplantes del Hospital, Víctor Sagredo, asegura que en Salamanca "no se ha recibido ninguna noticia respecto a esta posibilidad", pero opina que no se llevará a efecto: "Es una opinión personal, pero creo que ni Salamanca ni el Clínico de Valladolid desarrollarán ese programa, sino que los trasplantes de pulmón se seguirán haciendo fuera de la Comunidad". Sagredo lo ve inviable "porque se recibirán pocos casos y seguirá siendo determinante e ´efecto centro´. Es decir, que los centros que asumen más casos son los que mejor lo hacen, mientras que aquellos lugares en los que se hacen menos intervenciones, pues no lo hacen tan bien".

En todo caso, desde Valladolid ya se recalcaba que el Clínico pucelano partiría con cierta ventaja por su ubicación geográfica.