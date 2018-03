La banda salmantina Kritter, expulsada de la república de Donetsk

David Yagüe, Gabe y Javier Domínguez, en Rostov on Don.

David Yagüe, Gabe y Javier Domínguez, en Rostov on Don.

Después de viajar durante 25 horas en varios vuelos y en coche, el grupo salmantino de metal Kritter se ha quedado sin dar los dos conciertos comprometidos en Donetsk. Tras cuatro horas y media retenidos en la frontera, con revisiones de su material (guitarras y batería incluidos) e innumerables llamadas telefónicas al Ministerio de Cultura del país que se independizó hace cuatro años, la banda no logró entrar el jueves en el antiguo territorio ucraniano donde tenía comprometidos dos conciertos y donde les esperaban "cientos de personas".

Javier Domínguez, miembro de Kritter, explica desde Rusia a LA GACETA que no han logrado conocer las razones exactas por las que no han podido entrar en la República Popular de Donetsk. "El manager que nos ha contratado", apunta, "nos ha dado dos versiones. Una, que había mucha expectación, por el estilo de música que hacemos, y se preveía mucha concentración de gente en los conciertos. Y la segunda, que era por ser españoles, dado que España no ha reconocido al país, como tampoco lo han hecho la UE ni la ONU".

Kritter se inclina más por la primera versión, ya que siguen las hostilidades entre Donetsk y Ucrania, en una situación de guerra abierta, en la que por las noches se producen bombardeos por las fuerzas ucranianas.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más