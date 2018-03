Carbayo: "Ganemos es un partido antisistema parecido a la CUP"

El concejal de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Salamanca, Carlos García Carbayo, respondió este jueves con dureza a Ganemos a raíz de la sentencia sobre el hotel Corona Sol. El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca ha rechazo el recurso de "Vecinos tras el muro" en el que se pedía el cierre del establecimiento aunque insiste en que no se ha agotado la vía administrativa ni la judicial.

"Es la tercera resolución judicial en el mismo sentido. No se tiene que cerrar el hotel Corona Sol. Pero respecto a la insistencia del grupo Ganemos, Podemos o como queramos llamarlos en el cierre del hotel, tengo que decir que no respetan ni tienen en cuenta el derecho de los trabajadores ni sus medios de vida. Los trabajadores y sus familias viven de eso y no les están respetando. Eso demuestra que se trata de partidos y políticos antisistema, en una línea lo más parecida a esos que conocemos de la CUP catalana. Son personas que no respetan el Estado de Derecho ni la división de poderes y que tienen un absoluto desprecio a la autoridad judicial y a lo que dicen las resoluciones", aseguró Carbayo.

El edil se refirió especialmente al edil de Ganemos Gabriel Risco. "Si fuera por él, que es una de las personas que más se ha significado en esta petición, se cerrarían hoteles, casas particulares o negocios en función de sus intereses o de sus amistades. Lo que va a hacer el equipo de Gobierno es cumplir las resoluciones judiciales que dicen que no se cierre el hotel y no vamos a hacer caso a estos antisistema que lo único que quieren es poner problemas a la ciudad", añade.