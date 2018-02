El Gobierno admite que hacen falta 131 policías nacionales y guardias civiles en Salamanca

Los años de la crisis con una escasísima oferta de plazas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las jubilaciones y pases a segunda actividad han mermado notablemente las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Salamanca.



Si en España Interior admite que faltan 20.800 agentes en ambos cuerpos, en Salamanca el déficit asciende a 44 policías nacionales y 87 guardias civiles. El Ministerio asegura en una repuesta remitida al diputado socialista Miguel Ángel Heredia que la plantilla de la Benemérita en la provincia salmantina está cubierta en un 92% y la de la Policía Nacional en un 85%.



Según estos datos, Salamanca es la segunda provincia de Castilla y León con el porcentaje más elevado en ambos cuerpos y está por encima de la media de la Región (83% en Policía y 90% en Guardia Civil). Sin embargo, los sindicatos recuerdan que las cifras no se ajustan a la realidad porque hay que descontar el personal de baja laboral por motivos médicos que no se contabiliza y cuyo puesto no se cubre.





