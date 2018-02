E-mails recordatorios de la Policía Nacional... que no son bulos

Si usted ha recibido un correo electrónico con la dirección notificaciones@policia.es no se asuste. No es un bulo ni le van a intentar hackear el ordenador. La Policía Nacional ha avisado a través de las redes sociales que los e-mails que están mandando son auténticos con el objetivo de recordar a los usuarios que se acerca la fecha de caducidad de su DNI y les emplaza a que hagan la reserva con la cita previa.

«Si has recibido este mail te informamos de que se trata de un aviso REAL para renovar los certificados del #DNI», dice el mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, en el que invitan también a pedir cita previa para su renovación.