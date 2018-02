El Hospital estrenará en marzo un proyecto piloto para evitar ingresos el día antes de las operaciones

El Hospital de Salamanca se ha marcado el reto de que para ser operado no haga falta ingresar el día antes de la cirugía, salvo en casos muy inevitables. A partir del mes de marzo habrá tres servicios que, en fase piloto, intervendrán a sus pacientes el mismo día en el que entran por la puerta: Traumatología (Virgen de la Vega), Cirugía Vascular (Clínico) y Otorrinolaringología (Clínico).

Al margen de las operaciones en Cirugía Mayor Ambulatoria -ya son casi el 60% del total-, el Hospital quiere reducir las estancias en las intervenciones programadas no ambulatorias con un doble objetivo: "Evitar los riesgos asociados a permanecer en un hospital y, en segundo lugar, para optimizar recursos. No es por ahorrar, porque el dinero no va a regresar al bolsillo del contribuyente, sino que se empleará en otra cosa. Pero es que logramos que haya camas disponibles para cuando surjan epidemias de gripe o para que pacientes de una unidad no tengan que estar ingresados en otras áreas", argumenta Franco.

El equipo de dirección aspira a que "el 90% de las cirugías con ingreso lleguen al quirófano el mismo día de la operación", pero entiende que "de momento, el objetivo es demostrar que es posible hacerlo" con la variedad de enfermos que tratan los tres servicios seleccionados.

