La Junta valora crear nuevos ciclos de FP de emergencias y protección civil en Salamanca

La Consejería de Educación está valorando mejorar la oferta de ciclos de FP en Salamanca con la introducción de nuevos estudios y aumentar la oferta de aquellos que tienen una mayor salida laboral de cara al próximo curso. Así lo aseguró el director general de Formación Profesional, Agustín Sigüenza, que apuntó que la novedad en la provincia salmantina podría tratarse de nuevos ciclos relacionados con las emergencias y la protección civil. No obstante, precisó que de cara al futuro el objetivo no es tanto crear nuevos estudios de FP, sino "que la oferta de los ciclos y las plazas existentes para alumnos se adecue a la demanda que existe en el tejido productivo de la zona".

En este sentido, Agustín Sigüenza apuntó que quizá la acción más importante de la Consejería de Educación el próximo curso ha de centrarse en aumentar el número de plazas en determinados ciclos en los que la salida laboral es del 100% o se acerca. "En términos de empleabilidad, hay familias vinculadas al sector industrial cuyos alumnos son requeridos por las empresas", indicó. Se trata, explicó, de ciclos relacionados con el mantenimiento de la maquinaria y el uso de las nuevas tecnologías. "No se trata de operarios, es un mantenimiento diferente porque las máquinas están automatizadas o robotizadas y ahora se controlan desde una tablet. Se trata por ejemplo de Mecatrónica o Robótica industrial", afirma Agustín Sigüenza.

Respecto a la reciente crítica del PSOE sobre que seis de cada diez alumnos de FP en Salamanca no estudian el ciclo elegido como primera opción, el director general argumenta que la Junta no puede adaptar el número de plazas de los estudios a la demanda de estudiantes que haya, sino a la salida laboral que posteriormente pueden tener. "No vale formar para luego tener parados", indicó. Sobre este tema, además, recalcó la necesidad de que el sistema de FP en la Comunidad debe cambiar para adaptarse a los cada vez más rápidos cambios que se suceden en las empresas. "El actual sistema está diseñado para los años 70 y 80 y ahora hay una nueva revolución industrial que ha modificado el perfil del profesional", aclaró.