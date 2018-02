Los Yay@GaitasSalamanca ocupan la Plaza para exigir pensiones dignas

Cientos de mayores han participado en la mañana de este jueves en la concentración convocada por la plataforma Yay@GaitasSalamanca como primer acto de la agrupación salmantina. Exigen que se garanticen unas pensiones dignas, "igualando como mínomo el IPC". Advierten además de que no se olvide que los jubilados son 10 millones de votantes y que mueven el 12,5% del Producto Interior Bruto, recordando que han sido "los abuelos" los que han sostenido las familias durante la crisis. "Y la seguimos sosteniendo", han apuntado.

Según uno de los miembros, Alfonso Masanet, el colectivo reivindica un sistema público de pensiones digno. "Para defender esto hemos creado la plataforma transversal, cuyo nombre viene para diferenciarnos de los "yayoflautas" que hay por ahí". Insiste en que no admiten "banderitas" ni partidos políticos. "Solo ciudadanos que quieren defender sus pensiones". Exige que se respete íntegramente el artículo 50 de la Constitución, que alude a que el Estado actualice las pensiones año tras año y mantenga el nivel de vida de los pensionistas. "No se cumple, porque la Constitución dice que solo en periodo de crisis se puede aumentar el 0,25%, pero si el Gobierno dice que crecemos un 3% no es congruente".

Califica de machistas al Gobierno en relación a que cuando en el matrimonio muere el varón la mujer "se queda con el 50% de los ingresos, mientras la luz y los servicios básico siguen costando lo mismo".