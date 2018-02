Las sanciones por la suciedad por el Rastro, caen al mínimo tras el aluvión de multas del 2016

El aluvión de sanciones que recayeron en 2016 en los titulares de los puestos del Rastro parece haber llegado a su fin. El exhaustivo control policial al que se sometieron ese ejercicio ha desembocado en un 2017 en el que las multas a los vendedores se han reducido a mínimos, al menos, en lo que se refiere a las dos infracciones más habituales: no limpiar el entorno de sus puestos tras retirarlos o incumplir su obligación de montarlo todos los domingos y festivos.

En tan solo un año, las sanciones por no recoger los plásticos, envases, papeles y otros residuos acumulados en establecimientos comerciales o su área de influencia se multiplicaron casi por diecisiete. De las cuatro que se contabilizaron en 2015, se pasó a setenta el año siguiente. El motivo de este repentino aumento fue la reacción del Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ante las quejas vecinales por la suciedad que quedaba en La Aldehuela o la avenida de Carmen Martín Gaite tras la retirada del mercadillo dominical. Se reforzaron así los controles y, como consecuencia de ello, los expedientes tramitados por infracciones contra la Ordenanza Municipal de Limpieza. Sin embargo, en 2017, según datos facilitados por el Ayuntamiento, las multas por este tipo de comportamientos se redujeron a una en todo el municipio. Un descenso que hace pensar que los vendedores han reaccionado ante el mayor control municipal o a un descenso de la presión sobre ellos.

No es el único ámbito del Rastro en el que el Consistorio trató de poner orden hace casi dos años. En 2016 la administración local abrió un centenar de expedientes sancionadores a titulares de puestos por no acudir reiteradamente a su cita con el tradicional mercadillo de los domingos y los festivos. Y el ejercicio posterior, en 2017, no se tramitó ni una sola denuncia por este motivo, según fuentes municipales.