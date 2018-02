Alcaldes de Salamanca que se presentarán a las elecciones pese a tener más de 80 años

La edad no es impedimento para que algunos alcaldes de la provincia busquen la reelección en los comicios municipales del próximo año. El alcalde de la pequeña localidad de Membribe de la Sierra, Andrés Serrano, tiene ya 82 años y si los vecinos y la salud se lo permiten seguirá con el bastón de mando una legislatura más. Es regidor de este pueblo desde 1999 y habla con sinceridad: "Aún queda un poco de tiempo pero si estoy bien sí me gustaría seguir". Para Andrés Serrano ser alcalde de este pueblo "es muy fácil", ya que los vecinos ponen todo de su parte para que la armonía sea la clave del día a día del Ayuntamiento. Para el primer edil uno de los retos que tiene por delante Membribe y el resto de localidades pequeñas es la despoblación: "Las autoridades tienen que hacer algo porque no se puede seguir así porque los pueblos desaparecen". El alcalde, que ha sido agricultor de profesión, echa de menos pasar más tiempo con la familia, y es que su hijo vive en Suecia algo que repercute en los vecinos: "Así hay más tiempo para el pueblo".

La misma edad que el regidor de Membribe tiene el de Villasdardo. Manuel Ríos Prieto, constructor de profesión, dedica estos años de su vida a su querida localidad y tiene claro que su intención es continuar al frente del Consistorio: "Si me votan aquí voy a seguir". Ríos Prieto lleva como regidor de este pequeño desde 1986 y es de los que piensa que la tarea de gobierno no es tan complicada: "Muchos se quejan, pero en los pueblos con pocos habitantes todo es sencillo porque nadie protesta. Hacemos lo que podemos con el dinero que tenemos e incluso ya están todas las calles asfaltadas. Con esa actitud a uno sí que le quedan ganas de seguir".

Otros de los alcaldes que a pesar de su edad tienen muchas opciones de seguir en las listas del PP de cara a los siguientes comicios municipales de primavera de 2019 son Arturo de Inés (85 años) de Villaseco de los Reyes, Ampelio Vicente Herrero (86 años) de Sando, Valeriano de Castro (82 años) de La Sierpe. Antonio Manuel Martín (79 años) lo haría por el PSOE en Sanchón de la Sagrada.