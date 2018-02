La OCDE quiere que 1.399 salmantinos trabajen y a la vez cobren el 100% de la jubilación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propone a España incentivar la vida laboral más allá de la edad de jubilación, permitiendo a los trabajadores cobrar la pensión completa, compensando de este modo el paulatino envejecimiento que desequilibra el sistema de pensiones. Se trata de una situación en la que se encuentran 1.399 salmantinos, según los datos del Ministerio de Economía y Seguridad Social. Casi dos de cada tres jubilados de Salamanca que siguen activos son autónomos, en concreto 946, de los que a su vez la mayoría son hombres, en concreto 631.

Los empleados del Régimen General son los segundos más numerosos, con 351. En este caso las mujeres son mayoría, ya que 194 siguen en su puesto después de cumplir la edad de jubilación. Por otro lado, solo 29 salmantinos del Régimen Especial Agrario alargan su vida laboral, de los que casi la totalidad son hombres, 25 según la Seguridad Social. Por último, 73 cotizantes de la categoría de Empleados de Hogar continúan activos con más de 65 años, de los que solo 4 son hombres.

En este sentido, cabe destacar que España ya ha dado algunos pasos para alargar la vida laboral. Además de extenderla paulatinamente desde los 65 a los 67 años, también permite cobrar el 50% de la pensión y seguir trabajando. Por otro lado, desde el 1 de enero los autónomos también pueden cobrar el 100% de la jubilación y continuar al frente de su negocio si tienen empleados, algo que el responsable de Pensiones de la OCDE, Hervé Boulhol, considera que debería extenderse a todos los estratos laborales.

"España debería incentivar más la prolongación de la vida laboral, ya que su sistema de pensiones tiene un problema financiero derivado del envejecimiento; aunque no hubiera habido crisis sus cuentas estarían igualmente en desequilibrio", según recoge "CincoDías".

Dado que según los datos de la OCDE España es de los países donde los pensionistas cobran durante más años la jubilación, con una media de 25,3 años en el caso de las mujeres y de 21,5 en el de los hombres, el dirigente de la organización aseguró que nuestro país "debería eliminar las restricciones a poder cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando". Destacó además que España ofrece menos incentivos que la mayoría de los países de la OCDE a seguir en activo una vez cumplida la edad de retiro. Junto a esta recomendación, Boulhol apuntó como otra debilidad del sistema español –incluso tras las últimas reformas de 2011 y 2013 que ensalzó– lo que consideró como "una excesiva dependencia de la cuantía de las pensiones a la evolución de los salarios y la productividad en el largo plazo".

Pero no todo fueron críticas, para la OCDE es positivo que España, con el factor des sostenibilidad que se empezará a aplicar el próximo 1 de enero, haya entrado en el club de los seis países que ya tienen mecanismos automáticos para vincular la pensión inicial con la evolución de la esperanza de vida del pensionista tras la jubilación. No obstante, esto no exime al sistema de próximas reformas que, según la OCDE deberían estar orientadas, como en la mayoría de los países de esta organización, a que los sistemas de capitalización ganen peso en la pensión final que reciba el trabajador.