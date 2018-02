Nervios entre los 1.078 aspirantes a residente que se examinan en Salamanca

Un total de 1.078 aspirantes estaban hoy citados en Salamanca para examinarse en la prueba de acceso a la formación sanitaria especializada: lo que para los médicos es el MIR, para los enfermeros el EIR, el FIR en Farmacia y así con los biólogos, radiofísicos, químicos o psicólogos.

Muchos nervios ante la certeza de que hay muchísimos más aspirantes que plazas, y que no pasar el examen implica tener que intentarlo dentro de un año.

Entre los candidatos, una opinión generalizada: que no merece la pena hablar de una especialidad favorita, puesto que dependerá de la nota del examen, y que prefieren pasar los años de residencia fuera de Salamanca. La cercana apertura del nuevo Hospital no ejerce el suficiente atractivo como para que los futuros sanitarios se 'peleen' por quedarse en la capital charra.

En Salamanca se examinaron 448 aspirantes de Medicina, 414 de Farmacia, 28 de Biología, 45 de Farmacia, 127 de Psicología, 9 de Química y 11 de Radiofísica. Dispusieron de cinco horas para contestar 225 preguntas más otras 10 de reserva.

El 6 de marzo se publicarán los resultados provisionales, mientras que el listado definitivo tras las posibles reclamaciones se demorará hasta el 3 de abril.