El jurado elige hoy al ganador del Reto Gaceta al Ingenio entre ocho finalistas

Ocho interesantes y originales proyectos presentados por ´cerebritos´ salmantinos para ayudar a resolver tres de los grandes problemas que sufren la capital y provincia se enfrentan hoy al veredicto del jurado del Reto Gaceta al Ingenio, convocado por este periódico dentro de los actos de celebración de su centenario y dotado con seis mil euros.



El jurado, que se reunirá esta tarde en las dependencias de LA GACETA, estará compuesto por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, Bernardo Hernández, ex director de producto de Google y presidente de Solón Inversiones, Sebastián Battaner, ex presidente de Caja Duero, Fernando Fernández de Trocóniz, ex alcalde de Salamanca y miembro del Consejo de Administración de LA GACETA, y el director del periódico, Julián Ballestero.



Los miembros del jurado analizarán las ocho propuestas finalistas que plantean proyectos para reducir la despoblación, mejorar la calidad asistencial del Hospital y elevar el nivel de la enseñanza universitaria. Según las bases del Reto, que ha recibido propuestas hasta el 31 de diciembre pasado, el fallo tendrá en cuenta la originalidad de la idea, su carácter práctico y que pueda aplicarse sin un coste elevado, así como el mayor desarrollo del trabajo, la inclusión de datos técnicos, el estudio de la financiación y el apoyo documental del estudio.



Para la fase final han sido elegidos los ocho trabajos siguientes:_la ´Oficina Eureka´ que plantea Juan José Hernández Araujo y que prevé la creación de una plataforma virtual para la promoción de los productos de Salamanca; la propuesta de Miguel Ángel Hernández y Martín David consistente en la plataforma "Impulsalamanca" para crear inversión y empleo en la provincia; la aplicación "Descubre Salamanca" para impulsar el turismo, diseñada por Javier Carballo, Roberto Marcos y Pablo Oláiz; una red de telecentros en zonas rurales configurada por Marta Jiménez; la ´gamificación´ de la enseñanza universitaria que sugiere Alejandro Martín; el tren de la frontera contra la despoblación formulado por José Andrés Herrero y Ester Corredera de la Asociación de Frontera Tod@vía; la idea de María de la Fe Pascual para desarrollar el plan integral "Salamanca tecnológica"; y el proyecto "¡Arriba Usal" para mejorar la calidad de la Universidad presentado por Joel Pablos y alumnos de Biotecnología.



Al Reto Gaceta al Ingenio que lanzó el periódico a lo largo de 2017, con una bolsa para el ganador de seis mil euros, se presentaron 67 trabajos cuyo contenido extractado ha venido siendo publicado en el suplemento dominical "Muy salmantino" durante los últimos meses.