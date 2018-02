La Fiscalía de Menores investigó en 2017 veinte casos de acoso escolar en Salamanca

La Fiscalía de Menores de Salamanca recibió e investigó a lo largo del pasado año un total de 20 denuncias de posibles casos de acoso escolar cometidos tanto dentro como fuera de las aulas y castigó a ocho de los presuntos acosadores, un dato que demuestra que el bullying es uno de los problemas sociales de mayor gravedad, como demuestra, por ejemplo, el espeluznante caso conocido este jueves en el que un niño de 9 años de Úbeda (Jaén) fue presuntamente agredido sexualmente por compañeros de entre 12 y 14 años en el colegio. Y es que a pesar de que en 2017 en Salamanca solo se abrió una diligencia más que el año anterior, el número de condenas ha aumentado pasando de una en 2016 a las ocho de 2017 en las que se adoptaron medidas para el agresor.

En cuanto a las causas que hacen que cada vez haya más víctimas, padres de afectados y expertos coinciden en afirmar que desde los centros no se ataja el problema de raíz y que en muchos casos se mira hacia otro lado. "No te digo que no se haga nada pero sí que se podía hacer mucho más", comenta la madre de una menor víctima de cyberbullying.

Al respecto, fuentes de la Dirección Provincial de Educación aseguran que los docentes y miembros del equipo directivo de los centros tienen claro el programa de actuación a seguir en los casos donde pueda existir acoso escolar, un protocolo cuya última reforma fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 14 de diciembre, recuerdan, y que según estas fuentes acorta los tiempos de intervención.

No obstante, la Dirección Provincial de Educación consideran que los casos registrados en la provincia de Salamanca "no son muchos" y que la mayoría de ellos suelen resolverse dentro del propio centro, sin necesidad de dar cuenta a los Servicios Sociales, a la Fiscalía o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Según los datos proporcionados por la Consejería a través del informe de convivencia escolar, en el curso 2016/2017 se investigaron en Salamanca 46 posibles situaciones de acoso, de los que solo se confirmaron 11 (6 víctimas de bullying y 5 de cyberbullying).

