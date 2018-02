Mañueco se reunirá con los profesionales sanitarios para buscar mejoras

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, va a reunirse con los profesionales de la Sanidad para ver "en qué se puede mejorar la gestión sanitaria en Castilla y León". En concreto, ha anunciado encuentros con representantes de colegios profesionales, sindicatos médicos y asociaciones.

En cualquier caso, Mañueco ha defendido el sistema sanitario de la Comunidad, que ha recordado está "entre los mejores de España y de Europa", aunque ha reconocido que puede "ser mejorable".

Ha evitado criticar al consejero de Sanidad y ha insistido en que la Sanidad "tiene que ser un espacio en el que se debe hacer política, sin duda alguna, pero lo que no se puede hacer es confrontación partidaria, no se puede jugar con los enfermos y eso lo han hecho algunos dirigentes políticos, otros les han aplaudido y otros han tenido un silencio cómplice que me parece más peligroso".

En cuanto al tema del alcalde de Pajares de la Laguna, el presidente del PP de Castilla y León, ha insistido en que la Comisión Autonómica de Garantías y Derechos ya ha abierto un expediente que requiere unos trámites para su gestión.