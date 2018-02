Rubalcaba: "Estoy totalmente seguro de que en Cataluña no van a volver a saltarse la ley"

Con rotundidad y absoluto convencimiento. Así afirmó ayer Alfredo Pérez Rubalcaba que en Cataluña "no van a volver a saltarse la ley". "Hago una apuesta con quien quiera", remarcó. El exsecretario general del PSOE visitó este miércoles Salamanca para ofrecer una charla en el colegio mayor Fray Luis de León. En ella hizo un repaso de la crisis y sus consecuencias y, por supuesto, tocó la "patata caliente" catalana.

"Habrá un presidente de la Generalitat constitucional y estatutario. Estoy absolutamente seguro. Hay que tomarse las cosas con un poco de calma, pero la normalidad en Cataluña se va a restablece, aunque no va ser cosa de un día ni de dos", aseguró el exsecretario general del PSOE, que estuvo acompañado por el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero.

Rubalcaba recordó que en marzo de 2012, en el primer Debate sobre el Estado de la Nación que protagonizó con Rajoy, advirtió de lo que podía pasar en Cataluña. "No me gusta eso del ´ya lo dije´ pero en aquel momento aseguré que venía una gorda en Cataluña. La gente me miró como un extraterrestre y no conseguí que me hicieran caso. Pero lo que no podía imaginar era que habría un Gobierno que se saltara las leyes", afirmó el que fuera ministro del Interior.