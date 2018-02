Paola Torres: la influencer con síndrome de Down que arrasa en las redes

"Me siento muy famosa", reconocía Paola Torres Muinelo a su llegada a Insolamis. No era de extrañar. En la asociación para la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual le esperaban impacientes -con carteles de bienvenida y regalos incluidos-, los usuarios, deseando conocerla, hacerse fotos y escuchar su charla para aprender a vestir bien de forma sencilla.

Esta joven vallisoletana de 29 años con síndrome de Down, modelo de pasarela -ha desfilado en Valencia y Madrid- y bloguera de moda con casi dos mil seguidores en Instagram (@viapaolablog) y canal de Youtube, se ha convertido en un ejemplo a seguir para las personas con discapacidad. Con el apoyo de su madre, trabajadora social, y su hermana Teresa, experta en moda y comunicación, Paola se ha lanzado también a impartir talleres para mejorar la imagen de las personas con discapacidad, algo fundamental de cara a la integración.

"Voy a dar unos consejos para elegir bien la ropa, cómo combinarla y cómo vestirse en ocasiones especiales", explicaba Paola. Su pasión por la moda surgió como imitación, a imagen y semejanza de su hermana Teresa. "De pequeña detestaba ir de compras pero ahora le encanta ir conmigo y con mi madre, pero como no encuentre algo, se enfada", explicaba su hermana. Sobre la experiencia de desfilar sobre una pasarela, Paola lo tiene muy claro: "me gustó mucho y me encantaría repetir".