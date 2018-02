Adela Cortina insta a revitalizar la ciudadanía democrática

Adela Cortina, catedrática de "Ética y Filosofía Política" de la Universidad de Valencia ha asegurado en la mañana de este miércoles que España tendría que revitalizarse mucho en ciudadanía democrática. "Las gentes van a votar regularmente, pero la otra participación relacionada con la vida cotidiana que se hace a través de medios y acciones está un poco fría", ha mantenido antes de ofrecer en la facultad de Derecho la conaferencia "Ciudadanía crítica y solidaria: un motor de transformación social".

Ha exigido la implicacón en acciones sociales tanto a través de la crítica como tomando responsabilidades. En este sentido, ha asegurado que el debate que supuso el nacimiento del 15M ha pasado de las plazas a las redes sociales y a los medios de comunicación. "Ahora eso se ha canalizado a través de un partido político y cuando las cosas se canalizan a través de partidos cobran una dimensión diferente. En la sociedad española hay un vigor grande por parte de la sociedad civil y de la ciudadanía en este sentido. Hay grupos en universidades, en oficios que no están de acuerdo con cómo marchan las cosas y que no se reúnen en plazas como el movimiento 15M, pero sí organizan grupos de pensamiento, de acción a través de las redes y de los medios de comunicación".

Pero a Adela Cortina se la ha conocido más en los últimos meses por ser la creadora de la palabra del año 2017: Aporofobia, miedo a los pobres. "Evidencia una enfermedad social y personal grave, porque creo que en todas las personas hay una tendencia a hacer caso a los mejor situados, a los que pueden dar algo a cambio, y no a los que no te pueden ofrecer nada", ha asegurado. "Por eso creo que esa aporofobia, esa tendencia a dejar de lado al peor situado está en todos nosotros, hemos de pensar si nos interesa seguir fomentándola y cultivándola. No nos parece justo ni digno y si queremos respetar. Sabemos que eso existe, ahora lo que tenemos que hacer es acabar con ella y hacer la palabra inútil".