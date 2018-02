El PP de Salamanca presenta una moción para la regulación de las criptomonedas

La senadora por Salamanca, Esther del Brío, ha dado a conocer en la mañana de este lunes una moción que defenderá este miércoles en el pleno del Senado y que pone el punto de mira sobre las criptomonedas, entre las que se incluyen los conocidos Bitcoins.

La iniciativa recae sobre este tipo de activos financieros, de los que según Del Brío, "aún están en fase experimental pero cuya difusión, sin embargo, se está expandiendo de forma muy rápida por todo el mundo".

Según ha apuntado la senadora, el objetivo de esta iniciativa, que nace del Partido Popular de Salamanca, es prioritariamente proteger al pequeño inversor de posibles fraudes y movimientos especulativos de la moneda, pero también proteger "de mayores males". Según la senadora, "son activos que se definen así mismo como monedas, pero no son monedas fiduciarias y por tanto no tienen el respaldo de ningún Estado, ni banco central y, además, son activos opacos, ya que no se conoce el nombre del comprador o del vendedor".

Este anonimato, según Esther del Brío, con lleva peligros sustanciales, ya que estas transacciones electrónicas se utilizan amplamiente para el blanqueo de dinero y el fraude fiscal.