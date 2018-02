Las 20 profesiones más contratadas en Salamanca no requieren tener una carrera

Ya era conocido que el mercado laboral salmantino vive del sector servicios. Un condicionante que implica que en la mayoría de empleos no resulta necesario contar con una carrera univesitaria para acceder a ellos. Sin embargo, el balance de 2017 es, cuando menos, poco optimista. Las 20 ocupaciones más contratas en Salamanca durante el año pasado no exigían de manera obligatoria disponer de un título universitario que garantizara su desempeño en la profesión. Un problema para los jóvenes con carrera que genera la provincia, así como para el nivel de salarios, ya que la mayoría de empleos no requieren una especialización.

El puesto número uno entre las profesiones más demandada por las empresas es la de camarero. Aunque ahora hay ciclos de FP dirigidos a este sector, contar con esa titulación no es indispensable para trabajar en bares y restaurantes. Además, y debido a la estructura empresarial de la provincia y al encadenamiento de contratos temporales propio del sector, supuso que en 2017 se firmaran 22.286 contratos de camarero, uno de cada cinco del total del año.

Para encontrar una ocupación que requiera de manera obligatoria contar con una carrera hay que bajar al puesto 21, el de profesores y profesionales de la enseñanza general. Sin embargo, esta ocupación solo generó en la provincia 924 contratos. Antes de los profesores se encuentra una profesión que admite muchos perfiles de trabajadores, la de compositores, músicos y cantantes. Aunque parte de los 2.595 contratos formalizados en 2017 se hizo con personas con una titulación de conservatorio que se puede asemejar a la universitaria, hay otros muchos que no disponen de ella al abarcar empleos de muy variado tipo.

Incluso son muy pocas las ocupaciones dentro de los 10 primeros puestos en los que resulta necesario disponer de un ciclo de FP. Aunque en muchos casos no es un requisito obligatorio.