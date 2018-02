Roi: "La magia sobre el escenario son Alfred y Amaia. Ellos brillan solos"

Con los pies en la tierra tras el ´boom´ de Operación Triunfo, Roi, Mireya, Thalía atendieron a LA GACETA en una distendida conversación antes de su firma de discos de este viernes.

–¿Es esto lo que esperaban cuando entraron en la academia?

–Thalía. No, para nada.

–Mireya. Nosotros en la academia no sabíamos nada. Es verdad que Roberto Leal muchas veces nos decía tras las galas nos han visto miles de personas y a partir de ese momento es cuando nos empezamos a sorprender.

–Marina. No teníamos ni idea de que íbamos a tener este fenómenos social, este cariño que es inmenso y que no nos lo esperábamos.

–¿Habían estado antes en Salamanca?

–Marina. Sí, de fiesta alguna vez.

-Thalía. Yo también había estado en alguna ocasión

–Mireya. Yo no, yo aquí soy guiri (risas).

–Roi. Yo por Salamanca de viaje turístico. La verdad es que me encanta la ciudad, es increíble.

–¿Qué es lo más complicado de esta fama?

–Roi. A mí lo que más me cuesta es que me vienen un montón de cosas a la cabeza y lo quiero hacer todo a la vez y soy muy impulsivo y me cuesta tomar la pausa necesaria para hacer las cosas bien. Organiza eso mentalmente es muy complicado para mí. De prácticamente la nada a vender todas las entradas para los conciertos del Sant Jordi y de Vistalegre?

–Mireya. Muy orgullosos de lo que nos está pasando.

–Thalía. Y muy agradecidos al público.

–Roi. Suena a tópico pero es la realidad, cuando yo escuchaba a la gente decirlo hasta me reía, pero es que es la realidad.

–¿Quién creen que ganará el concurso el lunes?

–Marina: Yo creo que va a ganar Amaia.

–Thalía: Yo también.

–Roi. Ya estás cambiando de opinión eh chicas (risas). Yo también creo que ganará Amaia o Aitana, que a lo mejor está también ahí en buena situación.

–Mireya. Yo opino lo mismo, va a ganar Amaia, pero cualquiera de ellos se lo merece.

–¿Qué les parece "Tu canción" para ir a Eurovision?

–Thalía. Es preciosa.

–Mireya. Aunque Europa no sepa lo que es "almaia" lo van a ver en la actuación, esa complicidad, esa química que hay entre ellos. Lo van a ver.

–Roi. Para mí la magia sobre el escenario son Alfred y Amaia por encima de la canción, ellos brillan solos.

–¿Qué hay entre Alfred y Amaia?

–Thalía. Eso solo lo saben ellos. Eso fue cuando yo salí (risas).

–Mireya. La semana en la que yo salí se vio un beso de ellos. Allí dentro de la academia se veía cariño como ocurre con muchos de nosotros, que tenemos más feeling con unos concursantes que con otros pero cuando vimos el beso flipamos un poco.

–Marina. Eso el que lo puede contar mejor es Roi.

–Roi. Tienen una relación muy bonita y afectiva (risas).

–¿Qué hay entre Aitana y Cepeda?

–Mireya. Yo creo que solamente hay una amistad, también Aitana tiene novio.

–Roi. No hay nada entre ellos (risas).

–¿Roi, está un poco harto ya de lo de "sapoconcho"?

–Roi. No, para nada. Me lo gané a pulso y estoy contento por ello.