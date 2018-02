Rivera: "Arrimadas no está formando Gobierno por la ley electoral"

Albert Rivera achaca a la ley electoral que Inés Arrimadas no pueda formar Gobierno en Cataluña y que ni tan siquiera se presente a la investidura, a pesar de haber ganado las elecciones. El presidente de Ciudadanos ha visitado este sábado Salamanca para participar en el Campus de Invierno Joven de la formación naranja en el que están presentes casi 400 jóvenes afiliados y simpatizantes del partido procedentes de toda España. "Hemos ganado las elecciones en Cataluña, pero no tenemos una mayoría para gobernar porque el PP y el PSOE no han querido cambiar la ley electoral en los últimos 25 años", espetó Rivera.

El presidente de Ciudadanos, que no atendió a los medios de comunicación desplazados hasta el hotel Doña Brígida, se dirigió a los jóvenes en un discurso en el que desgranó las líneas maestras del programa de cambio de su partido. Rivera incidió en acometer una "revolución" en el sistema educativo y conectar más la universidad con la empresa. "La endogamia en la universidad nos mata. Está cerrando las puertas al talento y la falta autocrítica", afirma el presidente del C´s.

Por otro lado, se comprometió a elaborar un plan estratégico contra la despoblación. "Una cosa es marcharse de tu país porque quieras y otra porque te echen", afirmó.

Rivera también colocó al nacionalismo como la principal amenaza de Europa. "El nacionalismo es el enemigo de Europa. Ahora toca dar una batalla intelectual a los que quieran destruir Europa". Por otra parte, aseguró que es el momento de "echar un cable" a la clase media trabajadora".