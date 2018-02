El 'sapoconcho' gana por goleada en Salamanca

Miles de seguidores de Operación Triunfo acudieron al Corte Inglés para ver de cerca a sus ídolos. Los más madrugadores lo hicieron desde Zamora a las 10,00 horas y no sería hasta pasadas las 17.00 cuando al ritmo de "Camina" Roi, Mireya, Thalía y Marina salieran a la plaza de la Concordia para comenzar una firma de discos que se prolongó durante más de dos horas.

El ´sapoconcho´ Roi se convirtió en el principal reclamo para los más de 3.000 adolescentes que no quisieron perderse la visita de los cantantes a Salamanca. Cada vez que el gallego hacía un gesto o cogía el micrófono la masa enloquecía. La organización solo permitía el paso a las personas que llevaran al menos un disco de ahí que la cola estuviera bien organizada y no se produjeran sobresaltos entre los jóvenes, que aguardaron la presencia de los concursantes de O. T. mientras escuchaban las canciones de los discos grabados por los alumnos dentro de la academia. Muchos llevaron regalos a sus ídolos: cartas, cartulinas, fotos, peluches y hasta una tortuga para Roi. Todo ello entre lágrimas y muchos nervios, tal y como expoliaba Laura, que llegó con Lucía, Sandra y Yeni a primera hora de la tarde: "No nos perdemos el 24 horas y nuestro favorito es Roi".

Con respecto a la gala del lunes, casi unanimidad entre los jóvenes. Amaia es la favorita la que se merece ganar este concurso.