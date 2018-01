Los militares reivindican una equiparación salarial al resto de funcionarios

Coincidiendo con la petición de la Policía Nacional y Guardia Civil de equiparación salarial a los Mossos d´Esquadra, los militares, muy por detrás de los Cuerpos de Seguridad del Estado en sueldos, también alzan la voz para exigir la actualización de sus nóminas con el fin de que se igualen a las del resto de funcionarios. Así lo reclamaron ayer Jorge Bravo, secretario de organización de Aume (Asociación Unificada de Militares Españoles), y Juan Carlos Tamame, presidente de Atme (Asociación de Tropa y Marinería Española), que participaron en El Charro en una charla con personal militar de Salamanca.

"Hay un desajuste en las retribuciones complementarias porque los puestos militares no están perfectamente definidos y hace falta un ajuste en función del trabajo que se desarrolla y las titulaciones", explicó Jorge Bravo, que también alertó de que "hay mucho trabajo sin retribuir", en referencia a las guardias presenciales y no presenciales, a los trabajos con nocturnidad, a la disponibilidad permanente, mientras que los pluses por maniobras, ejercicios o misiones "son bastante raquíticos". "Hace falta revisar los conceptos retributivos, tanto los que están desfasados como los que no se están cobrando", agregó.

De la misma opinión es Juan Carlos Tamame que recordó que mientras que a un soldado que pide una hora de reducción de jornada para cuidado de un menor le quitan un 15% mensual del sueldo (unos 150 euros), a éste no le retribuyen nada por las guardias de 24 horas que hace tres o cuatro días al mes.

En cuanto a los complementos de dedicación especial o de productividad, Aume y Atme criticaron que sólo lo cobra un 40%.

Ambas asociaciones han elevado sus peticiones a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que les ha asegurado que "ha encargado un estudio".