Sacyl no dispone aún de la tecnología para cumplir la norma europea sobre radiación

Los hospitales de Castilla y León no podrán cumplir dentro de dos semanas la directiva de la Unión Europea que les obliga a llevar un control y registro de las dosis de radiación ionizante que se administra a cada paciente.

La fecha estipulada es el 6 de febrero de 2018, y Castilla y León no va a cumplir, pero tampoco lo van a hacer gran parte de las comunidades autónomas españolas e, incluso, importantes países del resto de Europa. El Ministerio de Sanidad no ha publicado todavía ningún decreto que clarifique la situación, por lo que si Bruselas aplica sanciones serán al Gobierno. "Los profesionales que trabajamos con radiación ionizante no sabemos exactamente qué dice la ley o qué nos va a exigir el Real Decreto. El Gobierno no ha transpuesto la normativa y hay como una especie de mutismo o secretismo al respecto", valora el jefe de Radiofísica del Hospital, Enrique de Sena.

Cada comunidad tendrá sus motivos para no llegar a tiempo. En el caso de Castilla y León falta la tecnología que lo permita: máquinas modernas que indiquen la cantidad de radiación que se le ha aplicado al paciente, y un software al que transmitir esa información.

Enrique de Sena confirma que "se ha estado probado un software de gestión de dosis de radiación con diferentes equipos de hospitales de Castilla y León" con vistas a su adquisición. En el caso de Salamanca se han conectado al PET-TAC y el telemando. "Ahora seguramente habrá un concurso al que se presentarán empresas y se elegirá la mejor aplicación", augura.

Respecto a los equipos tecnológicos que cumplen con la normativa europea, Enrique de Sena explica que "te conceden un tiempo para ir retirando los equipos antiguos e incorporar modelos más modernos que sí dan esta información". Salamanca ya tiene muchos equipos al día, pero a lo largo de 2018 los tendrá todos: "El Hospital está renovando prácticamente toda la tecnología para el nuevo edificio y serán modelos nuevos. Lo que no tenemos es el software", reitera.