Berdugo defiende el Honoris Causa a Lula da Silva y tacha de "brindis al sol" la prisión permanente revisable

Los participantes del curso "Estado de derecho y calidad democrática" que ha acogido en la mañana de este lunes la Universidad de Salamanca han aportado varios titulares, tanto por parte del rector Ricardo Rivero, como del director del Centro de Estudios Brasileños, Ignacio Berdugo, y del abogado y exministro de justicia de Brasil, José Eduardo Cardoso, que ha ofrecido la conferencia inaugural "La Crisis del Estado de Derecho".

Por un lado, Ignacio Berdugo se ha mostrado "absolutamente en contra" de la prisión permanente revisable en España, acción que ha tachado de "brindis al tendido de sol". Ha añadido que considera que la vía es "completamente equivocada", además de que no disminuiría la criminalidad, ya que cree que el actual código penal es más duro que la propia pensión permanente revisable.

Por otro lado ha defendido mantener "a día de hoy" el Honoris Causa al expresidente brasileño Lula da Silva, recientemente condenado a 12 años de cárcel dentro de un proceso judicial contra la corrupción en este país.

Berdugo ha recordado que las expectativas de voto en las elecciones brasileñas otorgaban a Da Silva un 40% de los apoyos, 20 puntos por encima del segundo, y ha aludido a que su situación actual deriva de la judicialización política brasileña.

En este sentido, el exministro brasileño José Eduardo Cardoso ha reconocido que a su juicio la condena es injusta. Ha asegurado que no hay pruebas reales, incluso en la tipificación del delito. "Es por esto que creo que es una decisión con apariencia jurídica pero que en realidad es política par ano permitir que Lula sea candidato a la presidencia. Veo todo con mucha preocupación porque hay una violación del Estado de Derecho clara".

Por último, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero ha defendido ante la posibilidad de retirar o no el Honoris Causa a Lula da Silva que aún es pronto para debatir este punto. "Creo que se tienen que despejar algunas incógnitas sobre el proceso al expresidente. El Doctor Honoris Causa es una distinción que reconoce una actitud ejemplar, en este caso en la política. Estaremos pendientes de lo que ocurra en Brasil y de los resultados del proceso, pero es una decisión que no me compete a mí solo como rector".