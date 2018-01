El 'vuelo' del pequeño salmantino Hamza que impresiona a Got Talent

Además de todo un ejemplo, eres un gran artista". Las palabras del publicista Risto Mejide resumían la buena impresión que había causado Hamza Bakkach en su actuación en el programa ´Got Talent España´. A sus doce años este joven de origen marroquí afincado en Salamanca no solo impresionó al publicista. Provocó que Edurne García, exconcursante de Operación Triunfo, la humorista Eva Hache y el presentador Jorge Javier Vázquez se levantaran sobre sus asientos para aplaudir con fuerza el talento que habían visto sobre el escenario.

Hazzam se colocó junto a la estrella de la rampa en su silla de ruedas. Se bajó y empezó a mover las manos sobre el suelo al ritmo de la música. De pronto, con la fuerza de los brazos se elevó y empezó a hacer acrobacias de ´break dance´ que dejaron a todo el público con la boca abierta. "Has innovado con un espectáculo de fusión de ´Top rock´ y ´Footwork", agradeció el publicista.

La historia de Hazzam se resume en esfuerzo y superación. No solo de él. También de su hermano Mustafá, su padre Abdelmahid y su madre Sonadia. Todos han luchado para que sus sueños se cumplan. Hazzam nació en Tetuán con una malformación en las piernas y la cadera que le impedían andar. Su padre acudió a los mejores médicos para aliviar las dolencias de su hijo pequeño. Pagaban lo correspondiente a 1.000 euros y su hijo lejos de mejorar, empeoraba cada día. Una de las últimas visitas al mejor pediatra de Tetuán fue letal. "Nos dijo que no nos hiciéramos falsas ilusiones, que nuestro hijo no iba a avanzar nada y que lo dejáramos en casa aparcado", recuerda su madre que lloró sin esperanza en aquellos momentos que ahora ve tan lejanos.

Su padre, de profesión camionero, se trasladó a Vigo para poder llevar a su familia a España y poder ayudar a curar a Hazzam. Finalmente se asentaron en Mogarraz y posteriormente en el barrio de Pizarrales en Salamanca para hacer más factible la rehabilitación y las visitas al Hospital. La primera operación en los pies le permitió aliviar lo que eran noches y noches sin dormir. "Tenía los pies doblados y las piernas se le enganchaban cuando dormía. Le dolía mucho", recuerda su hermano Mustafá. La siguiente operación fue de la cadera que también le quitó muchos de los dolores que tenía y le favoreció la movilidad. "Salamanca fue una ventana a la esperanza", reconoce su madre. Aún le queda un largo camino por recorrer. Hazzam reconoce que bailar le supone "libertad" y "motivación" cuando escucha la música. Observaba vídeos y empezó a practicar en casa. En un campeonato nacional de break-dance celebrado en Salamanca empezó a creer en que podía hacerlo. "Lo que le hace especial es que todos los movimientos los hace con los brazos", explica su hermano. Empezó a practicar en un local junto a la estación de autobuses. Movimientos tan complicados como sostener su propio cuerpo sobre las manos, hacer el pino sobre la silla de ruedas en posición completamente vertical son algunos de los ejemplos que ya no le suponen ningún esfuerzo. "Tienes brazos como jamones", bromeaba Risto. Hazzam con una tranquilidad pasmosa solo sonreía.

Ya tiene mote. Le gusta que le llamen ´bboy lil turn´, que viene a ser como ´pequeño bailarín´. Desde su aparición en el programa, le paran continuamente por la calle. Ya ha firmado su primer autógrafo y recibido los elogios de sus compañeros y profesores del colegio Campo Charro donde estudia. "Cualquier persona que le ve bailar se queda completamente flipado", reconoce Mustafa.

Tras superar la primera prueba en ´Got Talent España´ aún no saben cuál será el siguiente paso. "No sabemos que pasará ahora, pero ya hemos vivido una experiencia única", resume el hermano. ´Bboy lil turn´ aparca su entrenamiento del baile y vuelve a su rutina diaria. Hoy tiene examen de Lengua a primera hora.