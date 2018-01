Los médicos acuerdan sus reivindicaciones tras la Marea de la que se desmarcaron

El sindicato médico CESM realizó este lunes una asamblea con los facultativos del Hospital para repasar las reivindicaciones que quieren trasladar a la Consejería.

Los médicos optaron por desmarcarse de la Marea Blanca del pasado fin de semana. "Entre nosotros hay profesionales con todo tipo de ideologías políticas, por eso no hemos querido participar en la manifestación: para que no se politicen nuestras demandas", explica uno de los representantes de CESM, Juan Manuel García Paíno, que resumía: "Seguimos haciendo 37,5 horas semanales y con sobrecarga. Pedimos que, como en Andalucía, esas 2,5 horas no sean presenciales, sino de formación. También se pide recuperar la retribución que perdimos en 2010. Es un 9% que hemos dejado de cobrar y que nos prometieron devolver cuando el PIB superara el 2,5%. También perdimos el 50% de las pagas extraordinarias". Los médicos barajan la huelga para hacer valer sus solicitudes.