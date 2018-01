750 médicos con décadas de servicio, a la huelga si Sacyl les obliga a opositar

Cerca de 120 médicos de familia de Salamanca -en torno al 36% de la plantilla- están dispuestos a realizar una huelga indefinida si la Consejería de Sanidad transforma su régimen jurídico: de interinos funcionarios a interinos estatutarios. Un cambio que hacer peligrar sus actuales puestos de trabajo, tanto en categoría como en ubicación.

La recién formada plataforma de Médicos Interinos Funcionarios agrupa a 753 profesionales de toda Castilla y León con una serie de características en común: "Somos médicos de más de 50 y 60 años que llevamos varias décadas trabajando para Sacyl como interinos -sin una plaza fija- porque se pasaron más de 20 años sin sacar unas oposiciones a las que pudiéramos presentarnos", explican desde Salamanca.

El problema es que la Consejería está decidida a transformar todas las plazas de personal funcionario en personal estatutario. "Eso va a provocar que con el concurso de traslados va a venir otro médico de cualquier lugar de España y va a ocupar nuestros puestos. A nosotros no nos van a echar, porque en Castilla y León hay un gran déficit de médicos de familia y en el fondo nos necesitan, pero como somos interinos pueden hacer con nosotros lo que quieran, y nos convertirían en médicos de área: sin horario ni ubicación estable", avanzan.

La alternativa que les ofrece Sacyl para que sus puestos no peligren es que se presenten a una oposición y logren una plaza en propiedad, pero los médicos lo consideran injusto: "No hicieron oposiciones cuando podíamos competir en igualdad de condiciones por edad, disponibilidad y formación. Ahora, cuando tenemos cerca de 60 años y trabajamos todos los días para la sanidad de Castilla y León, nos quieren hacer competir en una OPE contra nuestros propios hijos. No tenemos ninguna opción porque hay 30 años de diferencia. Les hemos pedido que a todos los médicos con más de 20 años de servicio nos consoliden nuestras plazas. No solicitamos que nos regalen nada, es que nos lo hemos ganado con décadas de trabajo", recalcan.

Durante la última reunión mantenida en la Consejería, Sáez Aguado rechazó las propuestas de otorgar la condición de personal indefinido no fijo a este grupo de profesionales, pero existe un posible punto de entendimiento: dado que gran parte de estos médicos de familia están a pocos años de su jubilación, la Plataforma solicita que se retrase la estaturización de sus puestos hasta que se retiren, y que sean los médicos entrantes quienes ya accedan al puesto con el nuevo régimen.

Sáez Aguado se comprometió a ofrecer una respuesta en el plazo de quince días. Para entonces podría tener listo un boceto de la nueva figura del médico de área por la que Sacyl parece que quiere apostar: "El médico de área quedará asignado a un equipo facultativo definido y tendrá unas funciones más concretas y estables", avanzaba el consejero en una respuesta en las Cortes.