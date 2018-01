Cuatro años de 'tolerancia cero' con las pintadas reducen las multas casi a la mitad

Hace poco más de cuatro años y ante las constantes quejas de los vecinos y los daños causados al patrimonio público, privado e histórico, el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, declaró la guerra a las pintadas con un plan de "tolerancia cero". Se incrementó la cuantía de las multas, se intensificó la vigilancia en las zonas más castigadas y se incrementó el presupuesto para limpiarlas. ¿Cuál ha sido el resultado? Hasta 2016 la cifra de sanciones a los autores de estos actos vandálicos no dejó de aumentar hasta multiplicarse por cuatro -pasó de 14 a 47-, pero en 2017 los expedientes sancionadores tramitados por los técnicos municipales cayeron casi a la mitad, concretamente fueron 27. La Concejalía de Medio Ambiente, a cuyo frente está María José Fresnadillo, justifica esta reducción en que la intensa vigilancia policial se lo está poniendo mucho más difícil a los grafiteros, y cada vez les resulta más complicado salir impune. De hecho, fuentes policiales confirman que se ha logrado dar un respiro a algunos espacios de la ciudad muy "castigados" por los actos vandálicos, como el entorno de Sancti Spiritus o la Cueva de Salamanca, que ha dejado de estar abierta de forma constante al público y solo se puede visitar dentro de rutas guiadas precisamente por las constantes pintadas en los restos históricos.

Sin embargo, las personas "fichadas" por la Policía Local durante el pasado ejercicio por su presunta implicación en la realización de pintadas no fueron solo 27. Ya a mediados de agosto, los agentes municipales había identificado a más de medio centenar, y hasta final de año a estos se le habrán sumado, al menos, otra decena. Es posible que los expedientes a algunos de ellos aún no hayan sido cerrados y, por ello, no figuren todavía en la estadística. Pero hay otro motivo fundamental para ese desfase. Según fuentes municipales, cuanto la Policía interviene por la realización de una pintada, normalmente identifica no solo a una persona, sino a varias, ya que en la mayoría de los casos estos vándalos actúan en grupo, pero es habitual que mientras que uno pinta el resto vigilen. Y aunque los cómplices suelen llevar botes de pintura y otros materiales que delatan su colaboración, en la mayoría de los casos el Consistorio solo dispone de pruebas para expedientar al que pilló "in fraganti".

Aún así, el problema no está solucionado. En 2017, el servicio específico de limpieza de grafitis con el que cuenta el Consistorio realizó 3.521 actuaciones de retirada de grafitis tanto en bienes e inmuebles públicos, como en otros privados cuyos propietarios autorizaron al Ayuntamiento a limpiarlos, permiso que, en ocasiones, a la administración no le es fácil conseguir. Fueron casi diez intervenciones al día, en cada una de las cuales se pudieron limpiar varios grafitis, ya que se contabilizan por su ubicación y un mismo muro puede estar "decorado" con decenas de ellos.