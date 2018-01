Se triplican las multas por mear en la calle en 2017: 644

Cuarenta multas durante la pasada edición de la Nochevieja Universitaria, una veintena en las fiestas de la Facultad de Derecho, y decenas durante las Ferias de septiembre. Todas ellas, por orinar en la calle. Ante la más habitual de las infracciones contra la Ordenanza Municipal de Limpieza, la Policía Local se ha puesto dura.



En 2017 tramitó 644 denuncias por orinar en la vía pública, casi el triple que un año antes, en el que se registraron 218, y la cifra más alta de sanciones, al menos desde 2010. Fueron más de cincuenta de media al mes. Y estas cifras representan tan solo aquellos casos en los que los agentes municipales pillaron "in fraganti" a quienes realizaban sus necesidades fisiológicas en la calle, pero, no hay duda, de que muchos otros se libraron de ser sancionados.



Las numerosas quejas de vecinos de la ciudad, por la suciedad y los malos olores con los que "despertaban" calles y portales, especialmente de la zona centro, tras las noches de fiesta de los fines de semana llevaron ya al Ayuntamiento a optar en 2011 por la vía de la concienciación. La campaña no acabó con el problema. De hecho, la Concejalía de Medio Ambiente no se plantea actualmente emprender una iniciativa similar dados sus limitada eficacia.



Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más