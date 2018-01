Las bibliotecas de la universidad cuelgan el cartel de "completo"

Completas, así están las bibliotecas de la Universidad de Salamanca que cuentan con horario especial por los exámenes, aunque con alguna excepción.



Por ello, una de las primeras medidas que ha tomado la vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Belén Ríos, nada más finalizar las vacaciones de Navidad, ha sido ampliar los espacios de estudio de la institución académica con la apertura del Complejo de Peñuelas, un lugar que no convence a todos los estudiantes, pero que suple la falta de puestos en el conjunto de bibliotecas abiertas con horario ampliado durante estos días. Y no se descarta que se abran otros espacios y durante más horas.



La nueva vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad está analizando todas las posibilidades, aunque la solución no es fácil porque la apertura de una biblioteca más tiempo del habitual conlleva un gasto que solo se justifica si su ocupación es total.



Lo cierto es que a lo largo de la pasada semana las bibliotecas estuvieron ocupadas al cien por cien, en especial Francisco de Vitoria y Abraham Zacut, situadas en el Campus Miguel de Unamuno y en el casco histórico respectivamente.





