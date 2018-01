Las ayudas para libros de texto deberán pedirse del 16 de enero al 5 de febrero

La Consejería de Educación ha convocado las ayudas para libros de texto del próximo curso. Las familias deberán solicitar la subvención entre el 16 de enero y 5 de febrero y la principal novedad de esta edición es el aumento del límite de renta para obtenerlas. Si las de este curso era de 15.039 euros, ahora pasa a 18.798,97 euros. Hay que recordar que las familias que no superan estos ingresos reciben primero los libros del banco de préstamo del centro y, en caso de que no hubiera, una ayuda económica de un máximo de 240 euros en Primaria y de 310 en Secundaria. En caso de que sobren libros de los bancos de préstamos una vez atendidos los alumnos con estas rentas, el centro podrá prestarlo al resto. La dotación presupuestaria máxima reservada por la Junta es de 15 millones de euros. Este curso se beneficiaron del programa Releo Plus 10.665 estudiantes de Salamanca.