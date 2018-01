Cinco plantas fabrican salmuera a contrarreloj tras vaciarse los depósitos y ante la alerta de hoy

La gran nevada del fin de semana dejó este lunes "prácticamente vacíos" los tres almacenes de sal y líquidos fundentes del Estado, ubicados en los centros de conservación de carreteras junto a la rotonda de Buenos Aires, en Pedrosillo El Ralo y Guijuelo. Así lo confirmó ayer a este periódico el subdelegado del Gobierno, Antonio Andrés Laso, que explicó que las cinco plantas de fabricación de salmuera (ubicadas en Salamanca, La Fuente de San Esteban, Ciudad Rodrigo y en el silo de Pedrosillo El Ralo) trabajaban a contrarreloj preparando más salmuera ante la activación anoche de la alerta por nevadas de nuevo.

Andrés Laso detalló que el pasado sábado a las cuatro de la tarde, la Subdelegación del Gobierno activó la fase de alerta con el despliegue de efectivos, máquinas quitanieves "trabajando de forma constante" y los tratamientos preventivos y de fundentes. "La principal preocupación fue la A-66, que la DGT designó como itinerario alternativo para enlazar con la A-5 de Extremadura hacia Madrid ante el cierre de la AP-6. Por ello la Autovía de la Plata tuvo una altísima intensidad de tráfico que se unía a la fecha de retorno de las vacaciones", explicó el subdelegado que detalló que dos máquinas quitanieves de Cáceres se desplazaron al límite con Béjar para ayudar.

El atasco de hora y media en Cuatro Calzadas a última hora de la tarde del domingo fue "el incidente más relevante" y se debió, según Andrés Laso, a "un accidente". "No se solucionó hasta que no se apartaron los vehículos de la calzada aunque estuvo la Guardia Civil en todo momento", agregó el subdelegado que se congratuló de que no haya habido accidentes con heridos y sólo golpes de chapa pese a la nieve y el hielo.

NUEVA SITUACIÓN DE ALERTA

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para este martes la alerta amarilla por nevadas en la provincia de Salamanca. Nieve que puede dejar 2 centímetros en la meseta y hasta 8 centímetros en las sierras de Béjar y Francia. Según la previsión volverá a nevar y las temperaturas nocturnas seguirán siendo gélidas, de hasta 6 grados bajo cero según la misma alerta. El temporal remitió este lunes de forma sólo transitoria, porque a partir de hoy un nuevo frente provocará más precipitaciones y heladas. Se trata de un "pasillo de frentes" de origen atlántico, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, que anunció que desde hoy volverán a repetirse las precipitaciones, muchas en forma de nieve, aunque ha precisado que éstas serán menos intensas que las de los últimos días.