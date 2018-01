El PSOE de Salamanca lamenta la "inexistente" planificación frente a nevadas en las carreteras de la provincia

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Carmen García, ha lamentado la "inexistente" planificación para hacer frente a las nevadas en las carreteras de la provincia, en las que se han quedado localidades "incomunicadas o con graves problemas para la circulación".

García ha anunciado que su grupo ha solicitado la "convocatoria urgente" de las comisiones provinciales en las que se puede dar cuenta de las medidas adoptadas por la Institución provincial y de los recursos materiales y humanos utilizados para ello.

Asimismo, ha manifestado sentir "impotencia" al ver cómo "camiones cargados de sal" pasaban por algunas de las localidades afectadas, en las que "no dejaban" este material que evita la formación de placas de hielo porque no eran carreteras de titularidad estatal o autonómica.

Ante esta situación, ha criticado que "no se ha visto" un plan coordinado entre las administraciones para "paliar estos efectos en lo máximo posible". Se ha preguntado si "un salmantino de El Guijo o de Valdemierque no es castellanoleonés" al no recibir esa sal en sus vías provinciales y locales que sí ha llegado a otros puntos con enlaces autonómicos o estatales.

Por otra parte, el diputado socialista por Salamanca en el Congreso, David Serrada, ha registrado una batería de interpelaciones para interesarse por los medios y el dispositivo que tenía previsto el Gobierno, por sus actuaciones y por las medidas que se van a tomar para los futuros temporales que ya han sido anunciados por la Agencia Estatal de Meteorología en Salamanca.

A través de una nota de prensa remitida a Europa Press, el parlamentario salmantino ha acusado al Gobierno del PP de "inacción, dejadez y falta de previsión ante las consecuencias de un temporal que llevaba varios días anunciado con antelación por un organismo como la Agencia Estatal de Meteorología".