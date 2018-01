La inclusión de citas pendientes sanitarias dispara la lista de espera de las consultas

La incorporación progresiva al sistema de la Consejería de Sanidad de las citas pendientes ha provocado que se haya incrementado un 69% el número de pacientes que se encontraban a la espera en septiembre de 2017 para que les viera un especialista. La Consejería de Sanidad en respuesta a la procuradora socialista Mercedes Martín, que pide esta información de forma periódica, informó que en el mes de septiembre del pasado año había 28.390 personas, frente a las 16.789 que existían hace un año o las 8.689 con que se cerró 2015.

No obstante, a pesar del descenso de la actividad en verano la cifra de pacientes pendientes mejoró un 8% respecto a las de junio -que se han hecho públicas también en enero- al salir de la lista en solo tres meses 2.609 pacientes. Hay que tener en cuenta que la Gerencia del Hospital ha ido metiendo al sistema de agendas ´volantes´ antiguos que no estaban recogidos por las estadísticas oficiales de la Consejería de Sanidad. Este periódico informó el pasado año de 13.000 citas pendientes que no estaban registradas y que se han ido acoplando a la lista ´real´ sumándose a las ya existentes. También se debe contemplar que en esta respuesta parlamentaria no se informa del grado de "preferencia" de los pacientes". De hecho, la Gerencia está implicada en un proceso para atender en 15 días las consultas que sean preferentes y que sean los especialistas los que decidan la catalogación.

Las especialidades que más han sufrido el incremento de pacientes han sido Oftalmología y Traumatología. El primer servicio ya supera los 8.000 pacientes a la espera frente a los 1.291 que lo esperaban en 2016. Este servicio inició el pasado año en el centro de salud de Capuchinos un proyecto piloto junto a Atención Primaria para verificar qué citas pendientes habían caducado y cuáles no. Es decir, si ya no persistía la dolencia no era necesario que tuviese que ser visto por un especialista comenzando por las que más demora tienen, para ver en qué situación clínica se encuentra el usuario después de los meses de espera.