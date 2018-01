Los nuevos y efectivos pajes de los Reyes Magos: las redes sociales

Esta semana se han movilizado los ayudantes de los Reyes Magos para que este sábado ningún niño amanezca sin regalo. Ayudantes de la magia de Sus Majestades que se vuelven locos para conseguir lo que les han encargado. Pero no siempre lo tienen fácil, a veces tienen que contactar incluso con otros países para cumplir con sus deseos. Ocurrió el año pasado con las muñecas LOL Surprise y este con los Ksi-Meritos, unos muñecos neonatos que llegan en incubadora y con accesorios.

Se crean en México y han entusiasmado a niños de todo el mundo a través de vídeos de YouTube kids, esas grabaciones en las que dos manos juegan con muñecos o en las que incluso las madres juegan con sus niños. Así quedan atrapados. A falta de envíos a España, los ayudantes han creado grupos específicos en las redes sociales para recoger los pedidos, "artículos de pequeño volumen para no correr el riesgo de que los paren en la aduana", dicen. Cuando preguntas por el precio responden: "por privi", que quiere decir "por privado" para evitar que Montoro saque tajada.

Es tal el éxito de los Ksi-Meritos, que incluso se han creado clones. Todo un "mercado negro" organizado para derribar fronteras y cumplir los sueños de los más pequeños. Mientras, las jugueterías llevan una semana de locos atendiendo peticiones. A unas dan respuesta y a otras no porque el artículo ya se ha agotado. Revalidan el éxito de Papá Noel las muñecas LOL y la fábrica de slime -el clásico moco-, además de los hiperrealistas muñecos reborn, las cabezas de PinyPon, la Pirámide de Egipto de Playmóbil o los coches teledirigidos. "La fábrica de slime se agotó, han venido ocho y ya no tenemos ninguna", destaca Diana, que estos días no para de vender en una de las jugueterías de referencia. "Llevamos dos o tres días muy fuertes, la gente lo deja todo para el final", añade, reconociendo que un año más los niños salmantinos recibirán más regalos en Reyes que en Papá Noel.