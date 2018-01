Caso Diana Quer | Coronel Sánchez Corbí: "Nunca me sentí frustrado; a veces sabes quién es el malo pero no tienes pruebas"

Manuel Sánchez Corbí confiesa que nació en Valladolid (1963) "por accidente" pero no duda al responder que es "de Salamanca". Hijo de un guardia civil de Aldearrubia y nieto de un carabinero de Casillas de Flores, el pueblo de su madre y donde pasa los veranos, el coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha trabajado al frente del mediático caso de la desaparición de Diana Quer estará la próxima semana en su tierra (miércoles 10 a las 19:30 horas en el Teatro EspañaDuero de la plaza Santa Teresa) para presentar "Sangre, sudor y Paz. La Guardia Civil contra ETA".

Una obra que el coronel ha escrito junto a Lorenzo Silva y Gonzalo Araluce para repasar el nacimiento, auge, caída y extinción forzada de ETA desde el lado de quienes la combatieron y la redujeron a la más absoluta inoperancia. Manuel Sánchez Corbí pasó toda su infancia en el cuartel de Irún (Guipúzcoa) hasta ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza. A finales de los años 80, su primer destino fue el Servicio de Información de Vizcaya donde comenzó su larga carrera en la lucha contra el terrorismo de más de 25 años. Tras la derrota de ETA, Sánchez Corbí (que ha sido distinguido con la Legión de Honor francesa en 2015 y cinco cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo) dirige sus esfuerzos contra la delincuencia organizada al mando de la Unidad Central Operativa (UCO), por donde también han pasado algunos de los escándalos de corrupción más significativos de los últimos años como los casos Taula, Púnica y Lezo.

- Hay que darle la enhorabuena por todo el trabajo y resolución del caso de Diana Quer. No se imaginaba empezar así el año 2018...

- Bueno... Lo hemos acabado trabajando y lo hemos empezado trabajando. El caso de Diana Quer era el caso más mediático en la historia reciente de España y en el cual hemos trabajado mucho y ha tenido el final que tenía que tener. A pesar de haber tenido a mucha gente de la UCO trabajando en Nochevieja ha sido una satisfacción dentro de lo trágico del caso, ya que aquí hay una tragedia.

-¿Es un caso que le ha quitado el sueño?

-No, porque desaparecidos tenemos varios. Es un caso que nos ha obsesionado porque al final, quieras o no, la presión de los medios hace que estés pensando todo el día en un caso, cuando normalmente tienes varios.

-¿En algún momento se sintió frustrado por el hecho de que la Guardia Civil sabía que el ´Chicle´ era el autor de la desaparición de Diana y no podía hacer nada contra él?

-No, porque eso es muy frecuente en las policías del mundo que tú tienes sospechosos, que crees que el sospechoso es el malo, pero que todavía no tienes las pruebas para detenerlo. Eso es muy frecuente en nuestro trabajo.

-¿Qué le parecen las críticas hacia la Guardia Civil por no haber detenido antes a "El Chicle"?

-Es que España es un Estado de Derecho. Yo tengo que detener a alguien con pruebas que le puedan incriminar y condenar. Yo con sospechas no puedo hacer nada. ¿Qué ocurre? Que un sospechoso en su situación de sospechoso está libre. Está libre y puede hacer lo que quiera. Y yo puedo hacer algo para que no haga algo, pero hay una zona de impunidad que es muy complicada.

