El 'carril bici' no es para pasear: cien señales nos lo recordarán

Hasta 270 euros de multa pueden imponerse en Sevilla a los peatones que transiten de forma continuada por el carril bici. Las ordenanzas de Zaragoza y Alicante también contemplan sanciones para los viandantes que invaden los viales de uso exclusivo para ciclistas. León sigue sus pasos y está tramitando una normativa que incluye esa conducta como infracción. Por el contrario, en Salamanca aún no se ha optado por la vía punitiva para hacer frente a un comportamiento muy habitual que pone en riesgo la seguridad de ciclistas y peatones. Por ahora, el Ayuntamiento ha optado por concienciar a la población y en las últimas semanas ha instalado en la red de carril bici más de un centenar de carteles en los que se deja clara la prohibición de usar estos viales tanto para pasear como para practicar "running".

En la última década, el carril bici de la capital del Tormes ha experimentado un enorme desarrollo. De los 1,5 kilómetros con los que contaba en 2007, hoy casi llega a los treinta. En paralelo a este impulso de los viales para ciclistas, el número de salmantinos que se desplazan en bicicleta por la ciudad se ha multiplicado. Frente a ese escenario, la Ordenanza de Tráfico y Seguridad Vial de Salamanca está desactualizada. Fue aprobada en junio de 2001, fecha en la que el municipio no contaba ni siquiera con un pequeño tramo de carril bici. Por ello, en la normativa no se hace ni una sola referencia a este tipo de viales y, por tanto, tampoco a las posibles sanciones derivadas de su mal uso.

No obstante, la legislación nacional en materia de tráfico y circulación sí permite a la Policía Local multar a aquellos viandantes que pasean o corren por los viales verdes, un comportamiento que durante los últimos años ha generado numerosas protestas por parte de los ciclistas. Aún así, el Ayuntamiento ha confiado hasta el momento en que, antes de recurrir a la vía punitiva, las campañas informativas y medidas de concienciación pueden ser suficientes. Por ello, no existen sanciones a peatones por transitar por el carril bici, al igual que tampoco las hay por no cruzar la calzada por los pasos de peatones.