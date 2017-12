La lluvia y el dispositivo de seguridad frenan la proliferación de grandes botellones

Las imágenes que dejaron las primeras ediciones de la Nochevieja Universitaria con ´macrobotellones´ en los parques del centro de la ciudad parecen haberse desterrado. Al igual que ocurrió el pasado año, la lluvia, el vallado de parques como el de San Francisco y la plaza de Colón y la vigilancia policial han evitado que se produjeran grandes concentraciones de jóvenes consumiendo alcohol en la vía pública. La que es sin duda alguna la imagen más negativa de la Nochevieja Universitaria se ha "dulcificado" ligeramente. Eso no quiere decir que no hubiera grupos de jóvenes pertrechados con botellas de ron, ginebra, whisky, vodka, cerveza, etc.

Durante el tiempo en el que una lluvia incesante cayó sobre Salamanca, algunos universitarios buscaron refugio en los escaparates de locales comerciales de la calle Prior, en las escaleras de la Universidad Pontificia y la Clerecía, junto a la iglesia de la Purísima y en la zona de las Úrsulas. Se trataba de grupos de un máximo de diez personas que no provocaron ningún tipo de incidente y que apuraron hasta casi la medianoche para acceder a la Plaza Mayor.

Muchos de ellos llegaron a Salamanca cargados con bolsas de bebidas alcohólicas que habían traído de sus ciudades de origen. Precisamente los controles con los perros policía fue el recibimiento para los estudiantes que llegaron en autobuses a Fonseca. La Policía Local entró con los canes en el interior de los vehículos y seleccionó a varios jóvenes para comprobar si llevaban drogas entre sus pertenencias. De hecho, los pasajeros gallegos que tan solo recogieron las entradas en Fonseca, tuvieron que esperar a pasar el control antes de continuar su camino hasta el albergue ´Lazarillo de Tormes´.