El antisistema, presunto asesino de un hombre en Zaragoza: "Más que justicia, busco venganza; me voy a vengar"

Rodrigo Lanza, el antisistema próximo a Podemos, presunto asesino de un hombre en Zaragoza por llevar la bandera de España en unos tirantes, asegura en un documental que no cree en la Justicia "de los jueces" y que él busca "venganza". "Me voy a vengar", asegura en el documental 'Ciutat Morta'. "Más que justicia, busco venganza; me voy a vengar", asegura en el vídeo.

Precisamente, muchos líderes de Podemos otorgaron una enorme validez a este montaje audiovisual, sobre todo Ada Colau, hablando de "torturas" y de "vergüenza política" por presuntas agresiones de guardias urbanos.

A sus declaraciones públicas criticando la "opacidad" en la Guardia Urbana, se sumaron los tuits que publicó por entonces: "Hemos difundido desde siempre el caso, que es lo que quieren las víctimas", escribió la alcaldesa en enero de 2015, haciendo referencia al documental 'Ciutat morta'.

La alcaldesa de Barcelona no hizo ninguna apreciación sobre la muerte de Laínez, ni en Twitter ni en ningún acto público. Sí lo hizo Iglesias -que llegó a reunirse con la madre de Lanza para mostrarle su apoyo tras entrar en prisión-, quien sostuvo ante la prensa su "máxima condena a cualquier forma de violencia" y su "confianza en la justicia".

Rodrigo Lanza participó como ponente en la Universidad de Salamanca en el seminario "Procesos de fascistización y montajes policiales", que fue condenado en 2006 por dejar en coma a un guardia urbano de Barcelona de una pedrada cuendo intentaba impedir que las Fuerzas de Seguridad hicieran cumplir la ley desalojando una casa ocupada. De hecho, Lanza recibió el día que participó en la conferencia en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca en noviembre de 2009 la notificación para entrar en prisión en 72 horas como consecuencia de la agresión al guardia urbano. Aunque finalmente, su ingreso en la cárcel se produjo en diciembre.