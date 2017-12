¿Por qué los MIR tendrían que trabajar unos años en la sanidad pública de forma obligatoria?

No había pasado ni un día desde que el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, lanzara la propuesta de obligar a los estudiantes MIR a trabajar unos años en la sanidad pública para que los colectivos médicos se lanzarán a rechazarla al unísono. La idea la arrojó el máximo responsable de Sacyl durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes para analizar el problema de cubrir la media de 341 médicos que se jubilarán de forma anual entre 2018 y 2021 en la Comunidad.

El presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, rechaza esta idea y considera que Sacyl tiene un error de diagnóstico. "No estamos de acuerdo en que haya falta de profesionales, ya se hicieron estudios sobre si era necesario crear más facultades de Medicina y se llegó a la conclusión de que no", argumenta. Por contra, el facultativo señala que lo que ocurre en Castilla y León reside en que las ofertas de trabajo no son las adecuadas. "Las retribuciones no se corresponden con las condiciones laborales", subraya para proponer que la medida necesaria para fijar empleo tanto en Salamanca como en la Comunidad en la sanidad pública reside en la convocatoria de más concursos de traslados y oposiciones. "Con estas medidas se fija empleo, cualquier MIR si le ofrecen un contrato estable al terminar la residencia claro que quiere cogerla, pero debe ser una oferta adecuada", precisa.

Por otro lado, el representante de los médicos considera que la medida de "obligar" a los residentes a permanecer en la sanidad pública podría restringir libertades del trabajador.