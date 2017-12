El sindicato de prisiones alerta del déficit de 80 funcionarios en el área de Vigilancia de Topas

El área de Vigilancia del centro penitenciario de Topas, el que más en contacto directo está con la población reclusa, tiene un alarmante déficit de personal, según denuncia el sindicato mayoritario de prisiones Acaip.



Según el último concurso de traslados, en este área faltan por cubrir 80 plazas, y tan sólo dos funcionarios fueron destinados en la última convocatoria de traslados, corrobora Valentín Ortiz, de Acaip Salamanca. Una problemática a la que Instituciones Penitenciarias no da respuesta a preguntas de este periódico.



Si bien es cierto que la cárcel ha reducido la ocupación en los últimos años, de los cerca de 2.000 internos a los 722 actuales, la cifra de funcionarios no es suficiente y la pérdida de personal (a las 80 vacantes en Vigilancia hay que sumar otras 110 en el resto de áreas) repercute en mayor inseguridad, más carga de trabajo y más responsabilidad, critica Acaip, que recuerda que el 72% de la plantilla de Topas tiene más de 50 años y no ha sido regenerada, por lo que cada vez son más los trabajadores que por razones de edad pasarán a segunda actividad tras cumplir los 57 años y haber permanecido 25 años en el área de Vigilancia.





