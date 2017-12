Fijado el operativo municipal de vigilancia y seguridad con motivo de la celebración de la Nochevieja Universitaria

El próximo jueves, 14 de diciembre, la ciudad de Salamanca acogerá una nueva edición de la Nochevieja Universitaria, y para ello el Ayuntamiento y la Policía Local preparan un dispositivo especial de seguridad y limpieza, que incidirá especialmente en la Plaza Mayor, sus entornos, el centro histórico y el edificio Multiusos Sánchez Paraíso.

Por lo que se refiere al tráfico rodado, en el interior y en el entorno de la primera vía de ronda y en los accesos y salidas de la ciudad, se efectuarán controles preventivos de alcoholemia y drogas a los conductores.

En los lugares de la celebración de este evento y en las calles y corredores peatonales de acceso a los mismos, se llevarán a cabo las inspecciones policiales que sean necesarias para garantizar la seguridad pública y evitar, al mismo tiempo, el consumo indiscriminado de alcohol. No podrán introducirse objetos peligrosos, contundentes o cortantes; tampoco envases de vidrio, botellas y elementos similares, manteniéndose vigente la prohibición de beber alcohol en la vía pública.

Además, entre las medidas preventivas y de protección, se ha incluido la disposición de barreras físicas en los principales accesos a los lugares donde se celebra la Nochevieja Universitaria

Se trata de garantizar que este acto multitudinario, en el que se prevé la participación de miles de jóvenes, en su mayoría universitarios, discurra en un ambiente festivo pero con las máximas garantías de tranquilidad, los mínimos riesgos y sin incidentes.

Dispositivo de seguridad: controles de acceso a la Plaza Mayor

Los controles de entrada a la Plaza Mayor serán efectivos desde primera hora de la tarde, permaneciendo abiertos al tránsito de personas los accesos peatonales tras los preceptivos registros individuales. La Policía Local controlará directamente la entrada al recinto, estableciendo un dispositivo especial reforzado. En estos controles participarán las Unidades Caninas, integradas por perros adiestrados a cargo de sus respectivos guías policiales.

No podrán introducirse bolsos, mochilas o maletines que excedan las dimensiones de 60-30-15 centímetros, ni tampoco objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados violenta o peligrosamente. También se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico en general. No podrán portarse pancartas, sábanas, mástiles o palos. En cuanto a las bebidas solo se permitirá el acceso con botellas de agua o similares de material plástico, sin tapón y con una capacidad máxima de medio litro. Quedan prohibidos los envases, recipientes o botellas de vidrio y las latas.

Al igual que el año pasado, se habilitarán las correspondientes salidas de emergencia y evacuación, debidamente señalizadas sobre los arcos, con cartelones de dos metros de ancho por uno de alto con la indicación "exit-salida". A la Plaza Mayor podrá acceder un máximo de 21.700 personas, pero los agentes podrían interrumpir en cualquier momento la entrada al recinto por razones de seguridad aunque no se hubiera completado ese aforo previsto, o por cualquier otro motivo que pusiera en peligro la integridad de las personas y los bienes.

Los policías locales se ubicarán en todo el perímetro de la Plaza con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y de impedir el consumo de alcohol en la vía pública. Además, otro grupo de agentes se situará en las balconadas para obtener en todo momento una visión global y precisa del número de participantes en el evento y evitar posibles avalanchas y riesgos similares.

Todos los sistemas de video-vigilancia, tanto fijos como móviles, así como las cámaras y los dispositivos de grabación y control de tráfico existentes en toda la ciudad estarán plenamente operativos y en funcionamiento.

Asimismo, se va a hacer hincapié en la recomendación a todos los que asistan a esta celebración que tengan especial cuidado con sus pertenencias, de manera concreta con sus teléfonos móviles, tras detectar en la pasada edición la presencia de personas que se dedicaban a sustraer estos dispositivos.

Dispositivo especial de prevención: Multiusos Sánchez Paraíso

La Policía Local controlará directamente todos los accesos peatonales al edificio Multiusos y su entorno estableciendo un dispositivo especial reforzado. Los puntos de control, hasta 12 en total, se ubicarán en todo su perímetro con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes al espectáculo programado y de impedir el consumo de alcohol en la vía pública. Los registros serán minuciosos, por lo que es recomendable que los espectadores acudan con antelación suficiente.

Todas las medidas preventivas y de seguridad aplicadas en la Plaza Mayor regirán también para los controles de entrada al edificio Multiusos, permaneciendo abiertos al tránsito de personas todos sus accesos tras los preceptivos registros individuales. Por lo tanto, tampoco aquí podrán introducirse bolsos, mochilas o maletines objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados violentamente, petardos o material pirotécnico en general, pancartas, etcétera. En cuanto a las bebidas, sólo se permitirá el acceso con botellas de agua o similares de material plástico.

En la avenida de los Cipreses estará prohibido el estacionamiento de vehículos desde las 15 horas, habilitándose en su lugar un carril bus desde la calle Julita Ramos hasta la glorieta de Castilla y León. En la calle Gloria Fuertes se instalará una zona logística sanitaria. También permanecerán cortadas y con prohibición de estacionamiento las calles Lázaro Ralero y Rafael Lapesa, reservadas para autobuses, vehículos policiales y servicios públicos. Los residentes en la zona sí podrán utilizar como alternativas a estas restricciones la calle Rector Madruga.

Aparcamientos en superficie: zonas de descanso

Es recomendable que los conductores y ocupantes de los vehículos que accedan a la ciudad para disfrutar de la celebración, utilicen los nuevos aparcamientos en superficie, especialmente los ubicados en la avenida de San Agustín, en las inmediaciones de las carreteras de Valladolid y Fuentesaúco, en la zona de las Bernardas (avenida de la Aldehuela), en el barrio de Huerta Otea (calle Henry Collet) y en la calle la Radio

Controles preventivos de alcohol y drogas

Es preciso insistir en que los controles preventivos de alcohol y drogas por parte de la Policía Local y la sección de Tráfico de la Guardia Civil serán efectivos tanto en las entradas como en las salidas de la ciudad. En las calles del casco urbano y en las avenidas de la primera vía de ronda, los agentes locales efectuarán controles preventivos y sistemáticos de alcohol y drogas, procediendo a la inmovilización de los vehículos cuyos conductores ofrecieran niveles positivos en alcohol o en las distintas sustancias estupefacientes analizadas.

Las patrullas de la Policía Local reforzarán las tareas de vigilancia con el fin de evitar el consumo de bebidas alcohólicas en las vías públicas, plazas y parques. En estas zonas, especialmente en los parques y jardines del centro de la ciudad, se reforzará la presencia policial activa, interviniéndose al efecto las bebidas alcohólicas susceptibles de ser consumidas en la vía pública.

Después de las campanadas, los agentes locales velarán por la seguridad y el descanso de los vecinos, evitando el consumo fuera de los establecimientos públicos autorizados con la aplicación de las medidas indicadas.

Puestos de socorro y emergencia

Los puestos sanitarios de socorro y emergencia estarán situados en el pasaje de la Caja de Ahorros, cerrado al tránsito peatonal, y en la plaza del Poeta Iglesias, desde donde se atenderán los percances y contingencias que pudieran producirse. Estos espacios asistenciales serán visibles gracias a unas banderolas que indicarán su ubicación exacta.

El operativo sanitario preventivo estará a cargo de la Cruz Roja, que junto con los equipos médicos y de enfermería contará con 40 voluntarios y movilizará varias ambulancias, además de los efectivos y dotaciones que se ubicarán en la calle Gloria Fuertes, junto al Multiusos Sánchez Paraíso. Además, en la sede de la Policía Local, en la avenida de la Aldehuela, se ha habilitado el gimnasio con 60 camillas dispuestas ante posibles emergencias sanitarias o asistenciales.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Salamanca desplazará dos dotaciones completas con autobomba: la primera de ellas, se ubicará en la plaza del Poeta Iglesias, y la segunda dotación, se situará en la calle Zamora. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Salamanca también colaborará en tareas de apoyo logístico con 16 voluntarios que se integrarán en el operativo previsto para la Plaza Mayor. Además, tanto el servicio municipal de Mantenimiento como el servicio de Grúa estarán movilizados en las plazas de Poeta Iglesias y de los Bandos, respectivamente, para atender cualquier eventualidad.

La Policía Local también ha cursado instrucciones a los establecimientos de hostelería adheridos a la celebración de este evento para que extremen sus propias medidas de seguridad, limitando el mobiliario en el interior de los mismos, revisando y poniendo al día los extintores y habilitando las salidas de evacuación o emergencia, garantizando en todo momento que no se superen los aforos máximos permitidos en cada caso.

Operativo con alrededor de 150 policías locales

El puesto de mando avanzado y de coordinación de todo el operativo reseñado estará centralizado en las dependencias municipales de la Plaza Mayor. Lo integran los responsables de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, así como representantes del servicio de Protección de la Junta de Castilla y León, Cruz Roja y la organización de la Nochevieja Universitaria.

Entre 120 y 150 policías locales, que contarán con el apoyo de los correspondientes vehículos-patrulla y las unidades móviles de vigilancia, conformarán el operativo de la Policía Local de Salamanca para garantizar la celebración de esta reunión multitudinaria y salvaguardar la seguridad ciudadana, contando además con la colaboración ya descrita del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

El Cuerpo Nacional de Policía, con 80 agentes repartidos en un segundo cinturón en el centro de la ciudad, y la Guardia Civil, con 120 agentes repartidos en 27 puntos de control de tráfico y seguridad en los principales accesos y salidas por carretera, completarán el operativo previsto.

Cortes y regulaciones de tráfico. Autobuses y taxis

Se cortarán al tráfico de vehículos desde las 18 horas, o antes o después si fuera necesario, las siguientes vías del centro de la ciudad: calle Correhuela, calle Pozo Amarillo, plaza del Mercado, calle Varillas, calle San Teodoro, calle San Juan de la Cruz, calle San Pablo, calle Quintana, calle Juan del Rey, calle Prado, calle Iscar Peyra, calle Espoz y Mina, calle Concejo y calle Especias. En todas ellas el estacionamiento de vehículos estará prohibido desde las 15 horas.

Los cortes de tráfico previstos podrían adelantarse en función de la afluencia de personas. Sólo podrán circular por las zonas indicadas el transporte público y los servicios de emergencias. En todas las vías citadas, así como en las calles Zamora y Toro las operaciones de carga y descarga se darán por finalizadas a las 17 horas.

Desde las 23 horas, y siempre en función de la afluencia de público, también podrían cortarse al tráfico de vehículos la Gran Vía (desde la plaza de España y desde la calle Arroyo de San Domingo), la cuesta de Sancti Spíritus (desde el paseo de Canalejas) y la calle Crespo Rascón (desde el paseo de Carmelitas).

Las paradas de los autobuses urbanos ubicadas en la plaza del Mercado y la calle San Pablo se trasladan número 38 de la Gran Vía (entre la calle Correhuela y la plaza de San Julián). Este cambio afecta concretamente a las líneas 1 (dirección Buenos Aires), 3 (San José), 4 (Cementerio), 8 (Chamberí) y 9 (El Zurguén). Las paradas de taxis de la plaza de Mercado y la calle San Teodoro se trasladarán a la plaza de San Julián.

Refuerzo del servicio de limpieza

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha un Servicio Especial de Limpieza a través de las empresas concesionarias.

De este modo, se reforzará el personal y la maquinaria con más de una veintena de vehículos tales como barredoras, fregadoras, baldeadoras y camiones de recogida.

Además, se instalarán más de 50 contenedores en las entradas y salidas a la Plaza Mayor y en el entorno del edificio Multiusos Sánchez Paraíso.

Por otro lado, se instalarán 48 baños portátiles en las siguientes ubicaciones: Plaza del Mercado, Plaza de San Justo y calle Úrsulas.