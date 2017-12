Casi la mitad de los adolescentes de la Región han chateado con desconocidos

Casi la mitad de los adolescentes de Castilla y León con teléfono móvil reconocen haber chateado alguna vez con un desconocido. Es una de las conclusiones alcanzadas a través de un estudio que la Junta de Castilla y León ha realizado con más de 1.200 escolares de la Comunidad y en el que han participado ocho colegios de Salamanca.



Este estudio ha analizado la forma de relacionarse de los jóvenes, que reconocen tener problemas para comunicarse con sus padres y no así con sus amigos. El 16,5% de los menores dice tener problemas para hablar de sus cosas con la madre, mientras que las trabas para expresarse con el padre suben hasta el 31,6%, pero no tienen reparos para hablar con personas que no conocen. Los jóvenes consideran vital el apoyo que reciben de sus amigos y el 92,5% de ellos utilizan un smartphone. El dato preocupante es que más del 40% reconoce que han chateado con desconocidos.



Entre los números más preocupantes destacan los referentes a la iniciación en el alcohol y el sexo. El 60% de los encuestados reconoce que ya ha probado el alcohol, siendo la edad media de inicio los 14 años.



Respecto al inicio de las relaciones sexuales se registran casos a partir de los 10 años, aunque la edad media son los 15 años. El 94% de los jóvenes encuestados afirma usar métodos anticonceptivos, pero hay un 15% de adolescentes que ha tenido que recurrir a la píldora del día después, al menos una vez en el último año.





